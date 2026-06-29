बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने जनरल बैंकिंग ऑफिसर (GBO) स्ट्रीम के तहत क्रेडिट ऑफिसर के कुल 779 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। बैंक ने इस भर्ती का संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि विस्तृत भर्ती अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इस भर्ती अभियान के तहत अनुभवी क्रेडिट प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

BOI Credit Officer Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी 28 जून 2026 विस्तृत नोटिफिकेशन जारी 30 जून 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 जून 2026

आवेदन की अंतिम तिथि विस्तृत नोटिफिकेशन में घोषित होगी

कितने पदों पर होगी भर्ती?

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 779 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां निम्नलिखित ग्रेड में की जाएंगी:

MMGS-II (मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II)

MMGS-III (मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-III)

SMGS-IV (सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-IV)

पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा।

BOI Credit Officer Eligibility 2026: शैक्षणिक योग्यता

MMGS-II और MMGS-III के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होने चाहिए। SC/ST/OBC/PwBD उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक मान्य हैं। इसके अलावा सीए, सीएफए, सीएमए-आईसीडब्ल्यूए, एमबीए और पीजीडीबीएम में से कोई एक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे। बैंकिंग, फाइनेंस या क्रेडिट से संबंधित विषय में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री

SMGS-IV के लिए उम्मीदवार के पास निर्धारित अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री, एमबीए, पीजीडीबीएम, किसी भी विषय में दो साल की प्रारंभिक मास्टर डिग्री सीए, सीएफए या सीएमए आईसीडब्ल्यूए में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए।

BOI Credit Officer Age Limit 2026

पद आयु सीमा MMGS-II 25 से 35 वर्ष MMGS-III 28 से 38 वर्ष SMGS-IV 30 से 40 वर्

आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होंगे:

ऑनलाइन परीक्षा

इंटरव्यू (आवेदनों की संख्या के आधार पर)

ऑनलाइन परीक्षा पैटर्न

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 150

प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

BOI Credit Officer Salary 2026

चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। विभिन्न ग्रेड के अनुसार वेतन 64,820 रुपये से 1,02,300 रुपये प्रति माह तक होगा। इसके अतिरिक्त बैंक के नियमानुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।

आवेदन शुल्क

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अन्य 850 रुपये एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी 175 रुपये

आवेदन शुल्क में इंटिमेशन चार्ज भी शामिल है।

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1. सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती सेक्शन में “Credit Officer Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. आवेदन फॉर्म जमा कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 30 जून 2026 को जारी होने वाली विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।