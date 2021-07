UP Board UPMSP 12th Result 2021: Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad, UPMSP or UP Board ने आज 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट आज दिन में 3:30 बजे जारी किया गया। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। UP 12th Result 2021 को आंतरिक मूल्यांकन नीति के आधार पर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी ने रिजल्ट तैयार करने के लिए छात्रों के कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के इंटरनल नंबरों पर विचार किया है। कक्षा 10 के अंकों को 50% वेटेज दिया गया है, जबकि कक्षा 11 और कक्षा 12 के आंतरिक अंकों को क्रमशः 40 फीसदी और 10 फीसदी का वेटेज दिया गया है।

यूपी बोर्ड के 56 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज दोपहर 3.30 बजे से अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। इस साल, बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी और छात्रों का मूल्यांकन उनके आंतरिक प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। परिणाम की गणना बोर्ड द्वारा जारी मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर की गई है। रिजल्ट इन वेबसाइट्स reaults.upmsp.edu.in, upresults.nic.in, upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकेगा।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Check Here

How to Check UP Board UPMSP Class 12th Result 2021

यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबासाइट https://upresults.nic.in/ पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको 12वीं का रिजल्ट चेक करने का लिंक दिखाई देगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा अब आपको नए पेज पर अपना

‘Roll Number’ और एडमिट कार्ड में दिए ‘School Code’ को दर्ज करना होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

जैसे ही आप ये तीन स्टेप पूरा करेंगे आपके सामने रिजल्ट खुलकर आ जा जाएगा।

UP Board 10th, 12th Result 2021 Updates: Direct Link

How to view documents on Digi locker

सबसे पहले Digilocker app अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें।

अब अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें और 6 डिजिट का पिन एंटर करें।

अब लॉगिन पर क्लिक करें अब डिजीलॉकर ओपन हो जाएगा।

इसके अलावा यूजरनेम और 6 डिजिट के पिन नंबर से भी लॉगिन किया जा सकता है।

लॉगिन करने के बाद आप डिजिलॉकर में अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।