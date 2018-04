UP Board 12th Result 2018 Date: इस दिन घोषित होंगे यूपी बोर्ड की 12वीं के परिणाम, बिना इंटरनेट के ऐसे देखें रिजल्ट

UP Board 12th Result 2018 Date: 12वीं के स्टूडेंट्स के पास अपना रिजल्ट देखने के कई ऑप्शन मौजूद होंगे।

UP Board का रिजल्ट इसी महीने मतलब अप्रैल में ही आने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश) की 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को आएगा। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट के दिन लाखों चेहरों पर अगल ही मुस्कान होगी। आपको बता दें कि UPMSP के मुताबिक UP Board का 12वीं का रिजल्ट 29 अप्रैल को दिन में करीब 12:30 बजे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा। 12वीं के स्टूडेंट्स के पास अपना रिजल्ट देखने के कई ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं है तो कोई बात नहीं वह अपने फीचर फोन से एक मैसेज करके भी रिजल्ट देख पाएंगे। वहीं अगर कंप्यूटर या स्मार्टफोन है तो UP Board की वेबसाइट upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की दूसरी वेबसाइट upmspresults.up.nic.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

SMS से ऐसे देखें रिजल्ट: SMS से रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले अपने फोन के मैसेज इनबॉक्स में जाएं। इसके बाद UP12 टाइप करें। इसके बाद एक स्पेस दें और फिर अपना रोल नंबर टाइप करें। अब इस मैसेज को 56263 पर भेज दें। स्टूडेंट्स को इसका चार्ज देना होगा। उदाहण के लिए: UP12<space>ROLLNUMBER – Send it to 56263

UP Board की वेबसाइट पर ऐ ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले UP Board की वेबसाइट upresults.nic.in या upmspresults.up.nic.in पर जाएं।

इसके बाद साइट पर एक लिंक आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि UP Board का 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।

अब स्टूडेंट्स से वेबसाइट पर अपनी कुछ जरुरी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि डालने के लिए कहेगा। यह डिटेल्स डाल दें।

सभी जरुरी डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें।

सबमिट पर क्लिक करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। अब इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है।

