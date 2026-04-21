देशभर में इस वक्त बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए जाए रहे हैं। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां करीब 55 लाख बच्चे बोर्ड रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वैसे यूपी के अलावा 2-3 राज्य और ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अगले 2-3 हफ्ते के अंदर ही जारी होगा। यह अपडेट डिजिलॉकर ने दिया है।

इन राज्यों का आने वाला है रिजल्ट

DigiLocker अलर्ट और ऐप नोटिफिकेशन से पता चलता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम क्लास XII और छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन राज्यों में लाखों बच्चे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल को जारी किया जाएगा।