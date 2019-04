Board 10th, 12th Exam Results 2019 LIVE Updates: किस बोर्ड का कब है रिजल्ट, यहां करें चेक

UP Board, CBSE, PSEB, RBSE, and BSEH Board 10th, 12th Exam Result 2019 Date LIVE Updates: एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट का इंतजार शुरू हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड से लेकर सभी राज्य बोर्ड रिजल्ट निकालने की तैयारी में लगे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा और कई राज्यों ने भी अपना बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। अब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स UP board 10th, 12th Result का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि रिजल्ट 30 अप्रैल से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। आज 25 अप्रैल है मतलब 5 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।

जिन बोर्ड्स के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनके रिजल्ट उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन बोर्ड्स के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं उनके रिजल्ट भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं जो कि सभी बोर्ड्स के रिजल्ट दिखाती हैं। यहां क्लिक करके ऐप में आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है तो SMS से भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है।

