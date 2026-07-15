बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी ने BITSAT Iteration 3 Result 2026 जारी कर दिया है। बीआईटीसैट 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस, अपग्रेड स्टेटस और वेटलिस्ट की स्थिति देख सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट आवंटित हुई है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर आवश्यक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार, निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों की सीट स्वतः रद्द कर दी जाएगी और इसे काउंसलिंग से हटने के रूप में माना जाएगा।

BITSAT Iteration 3 Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले BITS के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. ‘First Degree Iteration 3 Assignment Status’ या ‘Iteration Result’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application Number और Password दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर अपना Allotted Campus, Programme और Admission Status देखें।

स्टेप 5. भविष्य के लिए सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

इन कोर्सों के लिए जारी हुआ है Iteration 3 Result

BITSAT Iteration 3 के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीट अलॉटमेंट जारी किया गया है।

बी.ई. (B.E.)

इंटीग्रेटेड एमएससी (Integrated M.Sc.)

बी.फार्म (B.Pharm.)

बी.फार्म कोर्स केवल पिलानी और हैदराबाद कैंपस में उपलब्ध है, जबकि बी.ई. और इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम पिलानी, गोवा और हैदराबाद तीनों कैंपस में संचालित किए जाते हैं।

Freeze, Float और Withdraw का क्या मतलब है?

सीट मिलने के बाद उम्मीदवारों को तीन विकल्पों में से एक चुनना होगा।

Freeze: यदि उम्मीदवार वर्तमान में मिली सीट से संतुष्ट हैं, तो वे फ्रीज विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद उनकी सीट सुरक्षित हो जाएगी और वे आगे के अपग्रेड राउंड में शामिल नहीं होंगे।

Float: यदि उम्मीदवार वर्तमान सीट स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन भविष्य में अपनी उच्च प्राथमिकता वाले कोर्स या कैंपस में अपग्रेड की संभावना बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें Float विकल्प चुनना होगा।

Withdraw: यदि उम्मीदवार एडमिशन प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर होना चाहते हैं, तो वे विड्रॉ विकल्प चुन सकते हैं।

18 जुलाई तक जमा करनी होगी एडमिशन फीस

बिट्स पिलानी के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को नई सीट आवंटित हुई है या जिनकी सीट अपग्रेड हुई है, उन्हें 18 जुलाई 2026 तक निर्धारित एडमिशन फीस जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार समय पर फीस जमा नहीं करते हैं तो उनकी सीट स्वतः रद्द कर दी जाएगी और उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा।

BITSAT Iteration 3 Cutoff 2026 अभी जारी नहीं

संस्थान ने अभी तक BITSAT Iteration 3 Cutoff 2026 जारी नहीं की है। आमतौर पर सभी काउंसलिंग राउंड पूरे होने के बाद ही कैंपस-वार अंतिम क्लोजिंग स्कोर प्रकाशित किए जाते हैं।

BITSAT Counselling 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

कार्यक्रम तारीख Iteration 3 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 Withdrawal Window 19 से 20 जुलाई 2026 BITSAT Iteration 4 Result 22 जुलाई 2026 कैंपस रिपोर्टिंग शुरू 25 जुलाई 2026

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवार समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें और सभी निर्धारित समयसीमाओं का पालन करें। सीट अलॉटमेंट मिलने के बाद फीस जमा करने, Freeze/Float/Withdraw विकल्प चुनने और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने में देरी करने पर एडमिशन का मौका छूट सकता है।