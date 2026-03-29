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http://www.biharboardonline.bihar.gov.in, secondary.biharboardonline.com, BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आज, 29 मार्च 2026 को कक्षा 10वीं (मैट्रिक) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। लाखों छात्र-छात्राएं लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट www.biharboardonline.bihar.gov.in, secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से अपना परिणाम देख सकेंगे।

बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी, जिसमें कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स की सूची और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के टॉप 10 छात्रों के नाम और अंक भी घोषित किए जाएंगे।

ऐसे करें रिजल्ट चेक:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. BSEB Matric Result 2026 लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

पास होने के लिए जरूरी अंक

बिहार बोर्ड के अनुसार, छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में फेल होता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपने मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र संबंधित स्कूलों से प्राप्त होंगे। इसके अलावा, जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटिनी (पुनर्मूल्यांकन) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

Live Updates
13:15 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: टॉपर्स लिस्ट होगी जारी

बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं रिजल्ट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी होगी, जिसकी सबसे तेज अपडेट यहां मिलेगी।

13:13 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: शुरू हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस

बिहार बोर्ड 10वीं मैट्रिक रिजल्ट जारी करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं।

13:08 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: कैसे चेक करें बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं रिजल्ट

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. BSEB Matric Result 2026 लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें

13:06 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: कहां चेक करें बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड 10वीं मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट टwww.biharboardonline.bihar.gov.in, secondary.biharboardonline.com पर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

13:04 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: कौन जारी करेगा बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड मैट्रिक 10वीं रिजल्ट 2026 को बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे, जिसमें वह बोर्ड रिजल्ट के साथ कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स के नाम और अन्य जानकारी को साझा करेंगे।

12:53 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: कैसे जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा, जिसकी हर लेटेस्ट अपडेट यहां मिलेगी।

12:52 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: कितने बजे जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

बिहार बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट 2026 दोपहर 1:15 बजे जारी किया जाएगा।

12:52 (IST) 29 Mar 2026

BSEB, Bihar Board 10th Matric Result 2026 LIVE Updates: थोड़ी देर में आएगा बिहार बोर्ड रिजल्ट

बिहार बोर्ड आज यानी 29 मार्च, 2026 को बीएसईबी मैट्रिक रिजल्ट 2026 जारी कर रहा है, जिसका डायरेक्ट लिंक यहां मिलेगा