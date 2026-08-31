Bihar TRE-4 Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। यह आवेदन एक सितंबर शुरू होना था, जिसके तहत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती होनी थी लेकिन अब यह प्रक्रिया रोकी गई है।

आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होने वाली थी। हालांकि लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक कारणों से इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। पंजीकरण और आवेदन जमा करने की संशोधित तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ने लिया फैसला

यह स्थगन भर्ती प्रक्रिया के कई पहलुओं को लेकर शिक्षक पद के उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है। इसमें परीक्षा पैटर्न और नकारात्मक अंकन शामिल हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में विरोध कर रहे उम्मीदवारों से बातचीत के बाद टीआरई 4.0 को एक ही चरण में आयोजित करने पर सहमति जताई है।

गौरतलब है कि 32,388 पदों में से 3,847 पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए, 8,563 पद माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए, 3,877 पद माध्यमिक शिक्षकों के लिए और 16,101 पद वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए हैं।

जल्द घोषित होगी नई तारीख

BPSC ने कहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले आयोग की संशोधित अधिसूचना का इंतजार करें। पहले की 1 सितंबर की प्रारंभिक तिथि को अब आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि नहीं माना जाना चाहिए।

खबरों के मुताबिक सरकार ने संगीत शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या में 111 की वृद्धि की है, जिससे कुल TRE 4.0 पदों की संख्या 33,385 हो गई है। संशोधित रिक्त पदों का विवरण भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए BPSC को भेजा जाएगा।

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