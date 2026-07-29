बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने TRE-4 (Teacher Recruitment Examination-4) के तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी है।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अधियाचना मिलने के बाद उम्मीद है कि BPSC जल्द ही TRE-4 भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।

TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती?

शिक्षा विभाग द्वारा भेजी गई अधियाचना के अनुसार कुल 32,388 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

कक्षा पदों की संख्या कक्षा 1 से 5 3,847 कक्षा 6 से 8 8,563 कक्षा 9 से 10 3,877 कक्षा 11 से 12 16,101 कुल 32,388

जल्द जारी हो सकता है BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन

अधियाचना BPSC को भेजे जाने के बाद अब अगला चरण भर्ती अधिसूचना जारी करने का होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग आवेदन तिथियां, परीक्षा पैटर्न, पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ऐसे में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

TRE-4 भर्ती में कौन कर सकेगा आवेदन?

हालांकि इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पिछले TRE भर्ती नियमों के आधार पर संभावना है कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार निम्न योग्यताएं पूरी करनी होंगी।

संबंधित विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। D.El.Ed, B.Ed या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण (पद के अनुसार)। संबंधित शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET, BTET या STET) की वैधता, यदि नियमों में लागू हो।

आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें।

अंतिम पात्रता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

TRE-4 भर्ती में चयन प्रक्रिया का अंतिम स्वरूप नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा। हालांकि पिछली BPSC शिक्षक भर्तियों की तरह लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट तैयार किए जाने की संभावना है। दस्तावेज सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होंगी।

अभ्यर्थियों को अभी क्या करना चाहिए?

शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

शैक्षणिक प्रमाणपत्र और पात्रता प्रमाणपत्र अपडेट रखें।

BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर रखें।

परीक्षा की तैयारी जारी रखें ताकि नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन किया जा सके।

सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

सम्राट चौधरी ने X पर लिखा कि TRE-4 के तहत 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना BPSC को भेज दी है। उन्होंने इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही कहा कि सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।