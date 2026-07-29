Bihar Teacher Transfer Policy 2026: बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) की नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी 2026 के तहत अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए बुधवार से ट्रांसफर पोर्टल शुरू हो गया है। पहले चरण में शिक्षक 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है ताकि आवेदन से लेकर स्थानांतरण तक की प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो सके।

5 अगस्त तक करें आवेदन

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पहले चरण में समायोजन और समानुपातीकरण के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इस पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया बुधवार 29 जुलाई 2026 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर की स्थापना समितियां प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगी।

तीन चरणों में होगी ट्रांसफर प्रक्रिया

इस बार शिक्षकों का स्थानांतरण तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जो इस प्रकार है।

पहला चरण: समायोजन और समानुपातीकरण

आवेदन : 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक

आवेदन की जांच : 7 अगस्त से 9 सितंबर

इसी दौरान समायोजन सूची जारी होगी।

सूची पर शिक्षकों से आपत्तियां और अपील भी ली जाएंगी।

दूसरा चरण: म्युचुअल ट्रांसफर

पहले चरण के बाद 10 सितंबर से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी।

इस दौरान जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति आपसी सहमति से ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के आवेदन पर निर्णय लेगी।

तीसरा चरण: सामान्य ट्रांसफर

म्युचुअल ट्रांसफर पूरा होने के बाद सामान्य स्थानांतरण शुरू होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

16 सितंबर : विद्यालयवार संशोधित रिक्तियां जारी

17 से 23 सितंबर : ऑनलाइन आवेदन

24 सितंबर से 31 अक्टूबर : ट्रांसफर सूची जारी

इस चरण में शिक्षक अपनी पसंद के विद्यालयों का विकल्प भी भर सकेंगे।

प्रोबेशन पर शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन

शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में अहम संशोधन किया है। अब बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षक और हेडमास्टर, जो अभी दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि में हैं, वे भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से TRE-3 के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

पहले क्या नियम था?

21 जुलाई 2026 को जारी नियमावली में प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। हालांकि, शिक्षकों की मांग और सरकार के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग ने नियम 11 के तहत संशोधन करते हुए अब उन्हें भी आवेदन की अनुमति दे दी है।

पहले ट्रांसफर कैसे होता था?

पहले बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल मानी जाती थी।

आवेदन ऑफलाइन या विभागीय पत्राचार से होता था।

फाइलें कई कार्यालयों से होकर गुजरती थीं।

जिला शिक्षा कार्यालय और विभागीय मंजूरी में काफी समय लगता था।

कई शिक्षकों ने पारदर्शिता की कमी और देरी की शिकायत भी की थी।

नई व्यवस्था में क्या बदला?

नई ट्रांसफर नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन: अब शिक्षक घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।

ज्यादा पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा और निर्णय अधिक पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे।

भ्रष्टाचार पर रोक: ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने से बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है।

समय की बचत: फाइलों के लंबे चक्र से छुटकारा मिलेगा और ट्रांसफर प्रक्रिया पहले की तुलना में तेजी से पूरी की जा सकेगी।