बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (Bihar STET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आयोजित की जानी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी दस्तावेज है, जिसे डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां दिया गया है।

Bihar STET Admit Card 2026: कहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड या कैंडिडेट लॉगिन लिंक पर जाना होगा। वहां मांगी गई लॉगिन डिटेल भरने के बाद हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकेगा।

Bihar STET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वेबसाइटें

आधिकारिक वेबसाइट: bsebstet.org

परीक्षा पोर्टल: stetregistration.cbrt.co.in

Bihar STET Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख एडमिट कार्ड जारी 18 अक्टूबर 2026 परीक्षा शुरू होने की तारीख 25 अक्टूबर 2026 परीक्षा की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑनलाइन

Bihar STET Hall Ticket 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले बिहार एसटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट पर Bihar STET Admit Card 2026 या कैंडिडेट लॉगिन लिंक खोजें।

स्टेप 3. संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल, जैसे यूजर आईडी या आवेदन से जुड़ी जानकारी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प खोलें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले हॉल टिकट में अपना नाम, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और केंद्र की जानकारी जांचें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके सेव कर लें।

स्टेप 8. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का साफ प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर जांचें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी विवरण ध्यान से देखने चाहिए। इनमें किसी तरह की गलती होने पर परीक्षा से पहले संबंधित परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और हस्ताक्षर, जहां लागू हों

पेपर और विषय से जुड़ी जानकारी

परीक्षा की तारीख और शिफ्ट

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

परीक्षा के दिन के लिए जारी निर्देश

खास तौर पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम जरूर जांच लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

Bihar STET 2026: कब होगी परीक्षा

बिहार एसटीईटी परीक्षा दो स्तरों के लिए आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में चुने गए पेपर के अनुसार परीक्षा की जानकारी जांचनी चाहिए, जो इस प्रकार है।

पेपर शिक्षण स्तर

पेपर 1 कक्षा 9वीं और 10वीं

पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं

Bihar STET Admit Card 2026 Direct Link