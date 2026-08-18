Bihar STET 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार एसटीईटी के जरिए कक्षा 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं के लिए शिक्षक बनने की पात्रता हासिल की जा सकती है। परीक्षा दो पेपरों में आयोजित होगी। हालांकि, परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

Bihar STET 2026 Notification जारी

बीएसईबी ने 14 अगस्त 2026 को बिहार एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उम्मीदवार आधिकारिक आवेदन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपनी शैक्षणिक योग्यता, विषय और अन्य पात्रता शर्तों को अच्छी तरह जांच लें।

Bihar STET 2026: दो पेपर होंगे

बिहार STET में दो पेपर होंगे।

पेपर 1: कक्षा 9वीं और 10वीं में शिक्षक बनने के लिए

पेपर 2: कक्षा 11वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए

दोनों पेपर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुल अंक भी 150 होंगे। परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी।

Bihar STET 2026 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

बिहार एसटीईटी में पात्रता पेपर और संबंधित विषय के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। सामान्य तौर पर उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में निर्धारित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ B.Ed. जैसी आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपने चुने हुए विषय की सटीक शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन से जरूर जांचनी चाहिए।

आयु सीमा

बिहार एसटीईटी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। अधिकतम आयु सीमा और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट संबंधित नियमों के अनुसार लागू होगी।

Bihar STET 2026 Application Fee

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और पेपरों की संख्या के आधार पर अलग-अलग है।

श्रेणी एक पेपर दोनों पेपर सामान्य वर्ग 960 रुपये 1,440 रुपये एससी-एसटी 760 रुपये 1,140 रुपये

उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।

Bihar STET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

इवेंट तारीख नोटिफिकेशन जारी 14 अगस्त 2026 आवेदन शुरू 17 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 एडमिट कार्ड परीक्षा के 3 से 4 दिन पहले परीक्षा की तारीख आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएगी

Bihar STET 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार इन स्टेप्स के जरिए STET 2026 का फॉर्म भर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Bihar STET 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. मांगी गई जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. अपनी शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. अपने पेपर और विषय का चयन करें।

स्टेप 8. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 9. फॉर्म को सबमिट करें।

स्टेप 10. आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

कब होगी Bihar STET 2026 परीक्षा?

बीएसईबी ने अभी तक एसटीईटी 2026 की परीक्षा तारीख घोषित नहीं की है। बोर्ड जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी जारी करेगा।

STET पास करने से क्या फायदा होगा?

बिहार एसटीईटी एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसका उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करना है। हालांकि, एसटीईटी पास करना अपने आप में सरकारी शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभाग की ओर से अलग भर्ती प्रक्रिया और रिक्तियां जारी की जाती हैं।

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