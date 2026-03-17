Bihar Police SI Result 2026 Released: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने दरोगा भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग ने रिजल्ट को PDF फॉर्मेट में जारी किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं।

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

कुल रजिस्ट्रेशन: 10,36,702 उम्मीदवार

परीक्षा में शामिल हुए: 7,26,231 उम्मीदवार

परीक्षा तिथि: 18 और 21 जनवरी 2026

परीक्षा मोड: दो शिफ्ट में आयोजित

इतने उम्मीदवार हुए क्वालिफाई

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,799 पदों पर भर्ती की जानी है। आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को मेन्स के लिए चुना गया है, जिसमें कुल 35,857 उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं।

इतने उम्मीदवार हुए डिसक्वालिफाई

BPSSC के अनुसार, 29,272 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया। इसके पीछे मुख्य कारणों में OMR शीट में गलत रोल नंबर भरना, गलत बुकलेट नंबर लिखना, उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर न करना, हिंदी/अंग्रेजी पैराग्राफ न लिखना शामिल हैं। इसके बाद 6,96,959 उम्मीदवारों की कॉपियां जांची गईं और मेरिट लिस्ट तैयार की गई।

Bihar SI Result 2026 ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं

स्टेप 2. होमपेज पर “Latest Notices / Results” सेक्शन खोलें

स्टेप 3. “Bihar Police SI Preliminary Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 4. रिजल्ट PDF डाउनलोड करें

स्टेप 5. Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें

स्टेप 6. भविष्य के लिए PDF सेव कर लें

प्रीलिम्स के बाद क्या है आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब बिहार एसआई मेन्स एग्जाम 2026 में शामिल होंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे, जो इस प्रकार है।

लिखित मुख्य परीक्षा (Mains)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

शारीरिक माप परीक्षण (PST)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)

बिहार एसआई मेन्स परीक्षा 2026 की तारीख और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द ही BPSSC की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके अलावा Jansatta.com/education पर भी इस सरकारी नौकरी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।

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