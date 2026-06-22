बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने Sub Inspector (SI) Prohibition Recruitment 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा 12 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

उम्मीदवार अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्मतिथि की सहायता से लॉगिन कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि आवेदन शुरू 27 जनवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 एडमिट कार्ड जारी 22 जून 2026 प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई 2026 परिणाम मुख्य परीक्षा के बाद जारी होगा

Bihar Police SI Prohibition Admit Card 2026 ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार निम्नलिखित आसान चरणों का पालन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर “Latest News” या “Candidate Corner” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. “Bihar Police SI Prohibition Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या विवरण होंगे?

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दर्ज निम्न जानकारियों की जांच करनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

पंजीकरण संख्या

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा तिथि

परीक्षा का समय और शिफ्ट

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें और परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत आयोग से संपर्क करें।

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

Bihar Police SI Prohibition भर्ती 2026 के लिए चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा:

प्रारंभिक परीक्षा: सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित होगी।

मुख्य परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा।

मेडिकल परीक्षण: अंतिम चयन से पहले उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा।

परीक्षा दिवस के लिए खास निर्देश

उम्मीदवारों के लिए निर्देश हैं कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम 60 मिनट पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित रहेंगे। एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा केंद्र के सभी निर्देशों का पालन करें।

SI Prohibition पद की जिम्मेदारियां

Sub Inspector (Prohibition) पद बिहार में शराबबंदी और नशीले पदार्थों से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा होता है। चयनित अभ्यर्थियों को अवैध शराब, तस्करी और संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी होती है। यह पद बिहार पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद माना जाता है।

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