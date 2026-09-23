Bihar Police SI Mains Exam Cancelled 2026: बिहार में दारोगा भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत आयोजित पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) की मुख्य लिखित परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा 27 मई 2026 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। आयोग ने 23 सितंबर को जारी सूचना में परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी है।

बिहार दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा क्यों रद्द हुई ?

BPSSC ने परीक्षा रद्द करने की वजह “अपरिहार्य कारण” बताई है। आयोग ने अभी नई परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है। नई तारीख से संबंधित सूचना बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

कितने पदों के लिए होनी थी बिहार दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा ?

यह भर्ती बिहार पुलिस के गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक (Sub-Inspector) के कुल 1,799 पदों को भरने के लिए चल रही है। भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

बिहार दरोगा भर्ती 2026 की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) पद पुलिस अवर निरीक्षक (SI/दारोगा) विज्ञापन संख्या 05/2025 कुल पद 1,799 मुख्य परीक्षा 27 मई 2026 परीक्षा की शिफ्ट दो ताजा अपडेट मुख्य परीक्षा रद्द नई परीक्षा तारीख बाद में घोषित होगी आधिकारिक वेबसाइट BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट

कब हुई थी बिहार दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा ?

BPSSC ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत दारोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा 27 मई 2026 को आयोजित की थी। परीक्षा दो पालियों में हुई थी। इससे पहले आयोग ने मुख्य परीक्षा की तारीख जारी की थी और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी उपलब्ध कराए गए थे।

अब आयोग ने इसी परीक्षा को रद्द करने की सूचना जारी की है। नोटिस में रद्द करने का कारण विस्तार से नहीं बताया गया है और केवल अपरिहार्य कारणों का उल्लेख किया गया है।

बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा की नई तारीख कब जारी होगी ?

अभी BPSSC ने दारोगा मुख्य परीक्षा की नई तारीख जारी नहीं की है। आयोग के अनुसार, नई तिथि निर्धारित होने के बाद इसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को नई परीक्षा तारीख के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए।

बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आगे क्या होगा ?

मुख्य परीक्षा रद्द होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों का कार्यक्रम नई परीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को फिलहाल नई परीक्षा तारीख का इंतजार करना होगा।

इस भर्ती से जुड़े पहले के अपडेट में मुख्य परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षण (PST) की प्रक्रिया भी शामिल रही है। हालांकि मौजूदा स्थिति में आगे की प्रक्रिया और उसकी तारीखों के बारे में आयोग की नई सूचना महत्वपूर्ण होगी।

बिहार दरोगा भर्ती के उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

बिहार दरोगा भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि वह, बीपीएसएससी द्वारा मुख्य परीक्षा की नई तारीख जारी करने तक अपनी तैयारी जारी रखें।

सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह के चक्कर में पड़ें और किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए केवल बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही विजिट करें।