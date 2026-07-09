Bihar Police SI Notification 2026: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026 (Bihar Police SI Recruitment 2026) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत स्पेशल ब्रांच में सब-इंस्पेक्टर (जनरल क्लोस्ड कैडर) के 150 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

Bihar Police SI Recruitment 2026: कब तक करें आवेदन

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 9 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

Bihar Police SI Recruitment 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग पद का नाम सब-इंस्पेक्टर (General Closed Cadre) विभाग स्पेशल ब्रांच कुल पद 150 विज्ञापन संख्या 09/2026 आवेदन शुरू 9 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन चयन प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी

Bihar Police SI Recruitment 2026: कैटेगरी-वाइज वैकेंसी

BPSSC ने कुल 150 पदों का वर्गवार विवरण जारी किया है। महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

श्रेणी पदों की संख्या सामान्य यूआर 60 ईडब्ल्यूएस 15 बीसी 18 ईबीसी 27 एससी 24 एसटी 2 बीसी महिला 4 कुल 150

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026: शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री भी मान्य होगी। अभ्यर्थी को 1 अगस्त 2026 तक शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026: आयु सीमा

आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

श्रेणी न्यूनतम आयु अधिकतम आयु सामान्य / EWS (पुरुष) 20 वर्ष 37 वर्ष सामान्य / EWS (महिला) 20 वर्ष 40 वर्ष BC / EBC 20 वर्ष 40 वर्ष SC / ST 20 वर्ष 42 वर्ष

सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Bihar Police SI Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नए उम्मीदवार पहले New Registration करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।

स्टेप 5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

स्टेप 6. फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 7. ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 8. आवेदन पत्र सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination)

मुख्य परीक्षा (Main Examination)

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

मेडिकल परीक्षण (Medical Examination)

प्रत्येक चरण में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए पात्र होंगे।

Bihar Police SI Exam Pattern 2026

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

कुल प्रश्न: 100

कुल अंक: 200

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 30%

परीक्षा के विषय

सामान्य ज्ञान

करेंट अफेयर्स

रीजनिंग

अंग्रेजी

हिंदी भाषा ज्ञान

मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा दो पेपर में होगी।

पेपर-1: वस्तुनिष्ठ (Objective)

पेपर-2: वर्णनात्मक (Descriptive)

मेन्स परीक्षा विवरण

पेपर-1 200 अंक

पेपर-2 50 अंक

परीक्षा अवधि पेपर-1: 3 घंटे, पेपर-2: 1 घंटा

न्यूनतम उत्तीर्ण अंक दोनों पेपर में 30%

दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि कर लें। आवेदन पत्र भरते समय सभी विवरण सही दर्ज करें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा करें, ताकि सर्वर संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

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