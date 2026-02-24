केन्द्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में होने वाली भर्ती की परीक्षाओं और आगामी भर्ती की जानकारी से संबंधित जानकारी उम्मीदवारों के लिए साझा की है। CSBC ने 2026 के लिए अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में बिहार पुलिस में निकली भर्तियों की परीक्षा की तारीख और आगामी भर्तियों की जानकारी दी गई है। कैलेंडर में परीक्षा, परीक्षा परिणाम और पीईटी परीक्षाओं की तारीख और परिणाम की जानकारी है। इस कैलेंडर में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों और परीक्षा की संभावित तिथियों की डिटेल्स दी गई है।

इन भर्तियों की लिखित परीक्षा जून में

सीएसबीसी कैलेंडर 2026 के मुताबिक, चलन्त दस्ता सिपाही, मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित होगी। बोर्ड की ओर से इन तीनों परीक्षाओं की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। इन परीक्षाओं से जुड़े एडमिट कार्ड भी जल्द जारी होंगे।