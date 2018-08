Bihar Police Driver Constable Result 2018, CSBC Driver Police Constable Result 2018: Bihar Police constable Results 2018 जारी हो चुके हैं। सभी परीक्षार्थी अब अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। बता दें बिहार पुलिस ने पुलिस विभाग में सिपाही (चालक) एवं बिहार अग्निशमन सेवा में 1669 सिपाही पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन फरवरी 2018 में जारी किया था। लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं Bihar Police constable Results 2018 ऑनलाइन देखने का तरीका। Bihar Police constable Results 2018 देखने के लिए लॉगइन करें https://csbc.bih.nic.in/ पर। होम पेज पर ही आपको ‘Results: Written Examination for PET of Driver Constable in Bihar Police and Fireman Driver in Bihar Fire Services. (Advt. 01/2018)’ लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। इसमें से आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

रोल नंबर चेक करने के लिए टाइप करें ‘Ctrl+F’ और फिर सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर लिस्ट में हैं सिर्फ वही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें इन पदों की भर्ती परीक्षा में 42,927 उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे। Central Selection Board of Constable (CBSE) ने कुल 54,310 उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए थे। परीक्षा में कुल 30,049 उम्मीदवार पास हुए हैं। लिखित परीक्षा क्वॉलिफाई करने के लिए न्यूनतम 30 फीसदी अंक हासिल करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 30,049 उम्मीदवार चुने गए हैं।

शारीरिक दक्षता परीक्षा- आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) अक्टूबर महीने आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा का शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इसे आप https://csbc.bih.nic.in/ पर चेक कर सकेंगे। PET के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र, तिथि और समय की जानकारी होगी। बिना प्रवेश पत्र के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।

