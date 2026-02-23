बिहार पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, केंद्रीय चयन पर्षद ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल (ऑपरेटर) की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 993 रिक्तियों के लिए इच्छुक और पात्र कैंडिडेट 1 मार्च से आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक चलेगी।
अप्लाई करने से पहले जरूर देखें अधिसूचना
नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती अभियान के तहत कुल 993 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए वह कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास हो। आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत मार्क्स जरूरी हैं। अधिसूचना में उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन करने से पहले अधिसूचना को जरूर देखें।
इस भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
बिहार पुलिस कांस्टेबल (ऑपरेटर) भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। एससी और एसटी (पुरुष और महिला) कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल है।
रिक्तियों की विस्तृत जानकारी
|श्रेणी
|वैकेंसी
|अनारक्षित (UR)
|408
|आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
|99
|अनुसूचित जाति (SC)
|157
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|100
|एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास (EBC)
|175
|बैकवर्ड क्लास (BC)
|113
|बैकवर्ड क्लास महिलाएं
|31
|कुल
|993
चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
|चरण
|विवरण
|लिखित परीक्षा
|कुल 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे।कुल अंक – 100निगेटिव मार्किंग – 0.25 अंक
|शारीरिक परीक्षा (Physical Test)
|लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को PST के लिए बुलाया जाएगा।
|दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)
|शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण दावे और अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।DV (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) शारीरिक परीक्षा के दिन आयोजित किया जाएगा।