बिहार पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट 28 अप्रैल 2026, मंगलवार को जारी कर दिया गया। कांस्टेबल ड्राइवर के कुल 4361 रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के परिणाम केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को देना होगा ड्राइवर टेस्ट

बिहार पुलिस ड्राइवर कॉन्स्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट में शामिल कैंडिडेट्स इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की इस पीडिएफ में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर मिलेंगे। इस पीडीएफ में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का ही नाम दिया गया है। इस फाइल में जिस उम्मीदवार का नाम होगा उसे आगे की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आगे ड्राइविंग टेस्ट देंगे।

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कैसे डाउनलोड करें बिहार पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) पीईटी परिणाम की पीडीएफ?

कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर ही 28 अप्रैल 2026 की तारीख में दिए गए Results: List of Successful Candidates in the Physical Efficiency Test (PET)…लिंक पर क्लिक कीजिए।

अब एक नई विंडो में पीडीएफ फाइल ओपन होगी। इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

कब आयोजित हुई थी पीईटी परीक्षा?

बता दें कि बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल चालक सिपाही भर्ती के अंतर्गत यह शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 12 मार्च से 24 मार्च के बीच आयोजित हुई थी। इस टेस्ट में वहीं कैंडिडेट शामिल हुए थे जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों में से कदाचार के आधार पर 04 अभ्यर्थी बाहर हुए। वहीं 2307 कैंडिडेट्स दौड़ पूरी नहीं कर पाए।

इसके अलावा 470 अन्य फिजिकल टेस्ट के अन्य चरणों को पूरा नहीं करने में असफल रहे। ये सभी कैंडिडेट्स भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। वहीं जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर चयनित कैंडिडेट्स की लिस्ट की मौजूद हैं उन्होंने अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया है जो कि ड्राइविंग टेस्ट होगा।