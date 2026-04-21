बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी की मार पड़नी शुरू हो चुकी है। राजधानी पटना में तापमान 40 डिग्री के करीब जा पहुंचा है और ऐसे में गर्मी का असर लोगों के आम जन-जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है। भीषण गर्मी के आगाज के बीच पटना में स्कूली बच्चों को थोड़ी राहत प्रदान की गई है। दरअसल, पटना जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। डीएम के आदेश के बाद जिले में प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी केंद्रों, पांचवीं तक के स्कूलों की टाइमिंग 11:30 बजे तक कर दी गई है तो वहीं 8वीं तक के स्कूल 12:30 बजे तक खुले रहेंगे।

25 अप्रैल तक लागू रहेगी यह टाइमिंग

पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिले में 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 तक कक्षा 5 तक के सभी स्कूल (प्राइवेट और सरकारी, प्री-स्कूल/आंगनवाड़ी सहित) की गतिविधियां सुबह 11:30 बजे के बाद बंद रहेंगी। वहीं कक्षा 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई दोपहर 12:30 बजे के बाद नहीं होगी। इस आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल और संस्थान इस ऑर्डर का पालन करें।

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24 घंटे में दूसरी बार आया आदेश

बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरी बार स्कूलों की टाइमिंग में यह बदलाव किया है। पहले आदेश में 8वीं कक्षा के छात्रों को राहत नहीं दी गई थी, लेकिन अब नए आदेश में पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी राहत दे दी है। नए आदेश के मुताबिक, कक्षा 8 तक के लिए दोपहर 12:30 बजे के बाद कक्षाओं के संचालन पर रोक रहेगी।

बिहार में बढ़ती गर्मी

बता दें कि बिहार में पिछले एक सप्ताह से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के जिलों मे लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य के 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहे हैं तो अधिकतम 43.3 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। राजधानी पटना में भी सोमवार को 40 डिग्री तापमान दर्ज किए गए और 2.02 डिग्री सामान्य से ऊपर रहे। स्कूलों की टाइमिंग में हुए बदलाव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां भी जल्द पड़ जाएंगी।