बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मौजूदा स्ट्रक्चर का रिव्यू करने और उसके बाद बड़े सुधारों का सुझाव देने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एक टॉप अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पैनल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ऑफिसर अमरजीत सिन्हा और संजय कुमार, जाने-माने फिजिसिस्ट और पद्म श्री अवार्डी प्रोफेसर एच सी वर्मा और दो अन्य सदस्य शामिल हैं।

राज्यपाल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने बताया, “गवर्नर सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी (यूनिवर्सिटी) संजय कुमार कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। कमेटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के प्रोसेस के अलग-अलग पहलुओं पर गौर करेगी, जिसमें उम्र, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम और इंटरव्यू का नेचर, अलग-अलग पैरामीटर का रिलेटिव वेटेज, गेस्ट लेक्चर से जुड़े मुद्दे और दूसरे संबंधित पहलू शामिल हैं।”

कमेटी 90 दिनों के अंदर सौंपेगी रिपोर्ट

दीपक कुमार सिंह ने आगे कहा, “कमेटी 90 दिनों के अंदर लोक भवन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिसमें उसके नतीजे और खास, एक्शन लेने लायक सुझाव होंगे। ऐसी कमिटी बनाने का नोटिफिकेशन पिछले 24 अगस्त को गवर्नर और ऑल PhD होल्डर्स एंड रिसर्चर्स एसोसिएशन के एक डेलीगेशन के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक था।”

एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए छात्रों ने पिछले महीने तीन हफ़्ते तक गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उनमें से कई ने भूख हड़ताल में भी हिस्सा लिया था। ये क्षेत्र पटना में ऐसे प्रदर्शनों के लिए तय जगह है। डेलीगेशन और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अता हसनैन के बीच दो घंटे लंबी बातचीत के बाद धरना खत्म कर दिया गया।

एसोसिएशन की मांगों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की लिमिट 55 साल करना और ऑब्जेक्टिव टाइप के रिटन टेस्ट के जरिए भर्ती करना शामिल था। दीपक सिंह ने आगे कहा कि गवर्नर ने छात्रों को भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर गौर करने, उन्हें हल करने और भर्ती के मौजूदा सिस्टम में सुधार के सुझाव देने के लिए 15 दिनों के अंदर शिक्षाविद और प्रशासक वाली एक कमिटी बनाई जाएगी।

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पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की परीक्षा कराने वाली संस्थाओं से कहा कि वे उन सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) कराने की तैयारी करें, जिनकी नियुक्ति 2009 के शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून लागू होने से पहले हुई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…