बिहार की नई टीचर एडजस्टमेंट और रैशनलाइज़ेशन पॉलिसी के तहत, ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के दो दिनों के भीतर ही 14,700 से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि ई-शिक्षककोष पोर्टल पर शिक्षकों ने आवेदन किया है।

बुधवार को यह पोर्टल ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026’ के तहत लॉन्च किया गया था। इसके जरिए अतिरिक्त शिक्षक खुद को रजिस्टर और ट्रांसफर के लिए अपनी पसंद के स्कूल चुन सकते हैं।

प्रक्रिया में 7 हजार से अधिक शिक्षक

मिथिलेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14,796 अतिरिक्त शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसके अलावा, 7795 शिक्षकों ने अपने आवेदन फॉर्म भर लिए हैं और उन्हें पोर्टल पर सेव किया है, हालांकि उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है; इस तरह, इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 22,591 हो गई है। साथ ही, 2,142 शिक्षकों ने आपसी ट्रांसफर (म्यूचुअल ट्रांसफर) के लिए आवेदन किया है।

मुख्यमंत्री ने 30 हजार से अधिक भर्ती के लिए किया आवेदन

इस बीच, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हफ्ते की शुरुआत में घोषणा की कि राज्य सरकार ने ‘शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE)-4’ के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन खाली पदों में कक्षा 1-5 के लिए 3,847 पद, कक्षा 6-8 के लिए 8,563 पद, कक्षा 9-10 के लिए 3,877 पद और कक्षा 11-12 के लिए 16,101 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस भर्ती अभियान का मकसद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करना और साथ ही युवा उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

शिक्षा विभाग की रैशनलाइज़ेशन पॉलिसी के तहत, अतिरिक्त शिक्षक वे हैं जो ऐसे सरकारी स्कूलों में तैनात हैं जहाँ शिक्षकों की संख्या शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत तय जरूरत से ज्यादा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेना स्वैच्छिक है और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है।

30 स्कूलों का विकल्प

हर आवेदक अपनी पसंद के अधिक से अधिक 30 स्कूलों का विकल्प चुन सकता है। महिला शिक्षकों को उनके रजिस्टर्ड घर के पते के आस-पास की पंचायतों में तैनात किया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके मौजूदा ब्लॉक के बाहर, लेकिन आस-पास के ब्लॉकों में तैनात किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि बिहार में अभी क्लास 1-5 में 65,413, क्लास 6-8 में 9,471, क्लास 9-10 में 17,904 और क्लास 11-12 में 14,500 शिक्षक जरूरत से ज़्यादा हैं। इसके बावजूद, अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे जिलों में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की कमी बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ इन अतिरिक्त शिक्षकों को भेजा जाएगा। हालांकि जिन्हें तुरंत कहीं और नहीं ट्रांसफर किया जा सकेगा, उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों, अनुसूचित जाति के हॉस्टलों और OBC छात्रों के लिए कर्पूरी ठाकुर हॉस्टलों में काम पर लगाया जाएगा। मिथिलेश तिवारी ने आगे कहा कि नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत, आम तौर पर हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा।

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