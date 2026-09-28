Bihar School Librarian Eligibility Test 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 (School Librarian Eligibility Test 2026) के लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और योग्य उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। समिति ने अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है।

स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026, बिहार के सरकारी स्कूलों में स्कूल लाइब्रेरियन पद के लिए निर्धारित पात्रता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और परीक्षा पैटर्न की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

Bihar Librarian Eligibility Test 2026: संक्षिप्त विवरण

जानकारी विवरण परीक्षा का नाम स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 आयोजन संस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आवेदन शुरू 1 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) कुल अंक 150 परीक्षा अवधि 150 मिनट निगेटिव मार्किंग नहीं परीक्षा तारीख अभी घोषित नहीं आवेदन पोर्टल sletregistration.cbrt.co.in

बीएसईबी के कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन और फीस भुगतान की विंडो 1 से 21 अक्टूबर तक रहेगी। परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

Bihar Librarian Eligibility 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार का बिहार का निवासी होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री निर्धारित की गई है। न्यूनतम अंकों की शर्त सामान्य तौर पर 45 प्रतिशत रखी गई है। निर्धारित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

Bihar Librarian Eligibility Test Age Limit: उम्र कितनी होनी चाहिए?

परीक्षा के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। उपलब्ध अधिसूचना विवरण के अनुसार अधिकतम आयु इस प्रकार है:

वर्ग अधिकतम आयु सामान्य वर्ग पुरुष 37 वर्ष सामान्य वर्ग महिला 40 वर्ष बीसी 40 वर्ष ईबीसी 40 वर्ष एससी 42 वर्ष एसटी 42 वर्ष

बीएसईबी ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 10 साल की विशेष आयु छूट का भी उल्लेख किया है। आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में अपने वर्ग के लिए लागू नियम जरूर देखें।

Bihar School Librarian Exam Pattern 2026: 150 अंकों की होगी परीक्षा

School Librarian Eligibility Test 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित होगी। पेपर में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी ढाई घंटे रहेगी।

विषय अंक लाइब्रेरी साइंस 100 सामान्य ज्ञान 50 कुल 150

लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के पाठ्यक्रम के अनुरूप रहेगा।

Bihar Librarian Qualifying Marks 2026: कितने अंक जरूरी?

BSEB ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए हैं:

श्रेणी न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत जनरल 50 प्रतिशत बीसी 45.5 प्रतिशत ईबीसी 42.5 प्रतिशत एससी/एसटी 40 प्रतिशत पीडब्ल्यूडी 40 प्रतिशत महिला 40 प्रतिशत

क्या बिहार में 5,800 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती होगी?

स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा और वास्तविक भर्ती को अलग-अलग समझना जरूरी है। उपलब्ध BSEB परीक्षा नोटिस का उद्देश्य लाइब्रेरियन पद के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करना है और इसमें अंतिम रिक्तियों की संख्या घोषित नहीं की गई है। कुछ भर्ती रिपोर्टों में करीब 5,800 पदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे इस समय BSEB की इस परीक्षा अधिसूचना में घोषित अंतिम वैकेंसी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

Bihar Librarian Eligibility Test 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. BSEB के School Librarian Eligibility Test के आवेदन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. नया रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. शैक्षणिक योग्यता और लाइब्रेरी साइंस डिग्री की जानकारी भरें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 8. आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

Bihar Librarian Exam Date 2026 कब होगी?

अभी बीएसईबी ने स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के लिए BSEB की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। कुछ रिपोर्टों में नवंबर-दिसंबर के दौरान परीक्षा होने की संभावना बताई गई है, लेकिन जब तक BSEB की ओर से अंतिम तारीख जारी नहीं होती, इसे निश्चित परीक्षा कार्यक्रम नहीं माना जाना चाहिए।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी लाइब्रेरी साइंस की डिग्री, न्यूनतम अंक, बिहार निवास और आयु सीमा की जांच कर लें। आवेदन फॉर्म में दर्ज नाम, जन्मतिथि और शैक्षणिक विवरण प्रमाणपत्रों के अनुसार ही भरना बेहतर होगा। साथ ही, परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और आगे की भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए BSEB की आधिकारिक वेबसाइट और आवेदन पोर्टल पर जारी अपडेट देखते रहें।