Bihar ITI Counselling 2021: बिहार आईटीआई काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को 24 नवंबर से 30 नवंबर, 2021 तक राउंड 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी जाती है।

Bihar ITI Counselling 2021: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड, बीसीईसीईबी आज 9 नवंबर, 2021 को बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2021 प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन उम्मीदवारों ने बीसीईसीई आईटीआईसीएटी परीक्षा पास की है, वे आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर राउंड 1 काउंसलिंग के लिए विकल्प भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीक 18 नवंबर, 2021 है।

बीसीईसीई आईटीआईसीएटी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट लिस्ट 24 नवंबर, 2021 को घोषित की जाएगी। लिखित परीक्षा 5 सितंबर को ऑफलाइन आयोजित की गई थी। बीसीईसीईबी ने 22 सितंबर को रिजल्ट घोषित किए थे। बिहार आईटीआई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ऑप्शन भरना वन टाइम प्रोसेस है। यदि उम्मीदवार उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन या विकल्प नहीं भर सके, तो उन्हें बाद में बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2021 में मौका नहीं दिया जाएगा। आइए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान विकल्प भरने के लिए अपनाए जाने वाले स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं।

BSSC Admit Card 2021: बीएसएससी ने जारी किए इन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र के साथ लेकर जाना होगा ये डॉक्यूमेंट

Bihar ITI Counselling 2021: How to register and fill choices

स्टूडेंट्स सबसे पहले Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Online Portal of BCECE-2021’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें। अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

अब ‘Online Counselling’ सलेक्ट करें।

अब यहां मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ‘Choice filling options’पर क्लिक करें।

आवश्यक राशि का भुगतान करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करें।

इसके अलावा, किसी भी भविष्य के संदर्भ के लिए बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2021 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

Railway Recruitment 2021: रेलवे में इन उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका, इस तारीख से करें आवेदन

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को 24 नवंबर से 30 नवंबर, 2021 तक राउंड 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी जाती है। दूसरे राउंड के प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 6 दिसंबर, 2021 को घोषित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन राउंड 2 का आयोजन 7 से 11 दिसंबर, 2021 तक किया जाएगा। बिहार आईटीआई काउंसलिंग 2021 के बारे में अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।