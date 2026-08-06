बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके साथ ही डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन के प्रथम वर्ष (2025-27) और द्वितीय वर्ष (2024-26) का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं DPEd के उम्मीदवार संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Bihar DElEd Result 2026: इतने उम्मीदवार हुए पास

बीएसईबी के अनुसार, DElEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 8 जून से 22 जून 2026 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया गया था।

कुल परीक्षार्थी: 2,23,835

सफल अभ्यर्थी: 1,65,609

कुल पास प्रतिशत: 73.99%

परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट रही।

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

सामान्य वर्ग: 35%

आरक्षित वर्ग: 30%

DElEd Admission 2026: मेरिट के आधार पर मिलेगा दाखिला

बीएसईबी ने स्पष्ट किया है कि 2026-28 सत्र में डीएलएड में प्रवेश प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा।राज्य में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों का विवरण इस प्रकार है।

60 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान: कुल सीटें-9,100

246 निजी संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान: कुल सीटें-21,650

सीट आवंटन राज्य सरकार की आरक्षण नीति, श्रेणीवार सीटें, उर्दू एवं अन्य शैक्षणिक धाराओं के लिए आरक्षित सीटों तथा अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए कॉलेज विकल्पों के आधार पर किया जाएगा।

CAF भरना होगा अनिवार्य

डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए योग्य अभ्यर्थियों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) ऑनलाइन भरना होगा। बीएसईबी जल्द ही CAF भरने का विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा।

Bihar DElEd Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट bsebdeled.com पर जाएं।

स्टेप 2. DElEd Joint Entrance Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Application ID और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

Bihar DPEd Result 2026 भी हुआ जारी

बीएसईबी ने DPEd प्रथम वर्ष (2025-27) और द्वितीय वर्ष (2024-26) का परिणाम भी घोषित कर दिया है, जिसमें DPEd रिजल्ट का आंकड़े इस प्रकार हैं।

कुल परीक्षार्थी: 149

सफल उम्मीदवार: 132

कुल पास प्रतिशत: 89.59%

प्रथम वर्ष (2025-27)

परीक्षार्थी: 48

सफल: 36

पास प्रतिशत: 75%

द्वितीय वर्ष (2024-26)

परीक्षार्थी: 101

सफल: 96

पास प्रतिशत: 95.05%

DPEd Scrutiny 2026: 10 अगस्त से आवेदन

जो अभ्यर्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 10 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि: 10 अगस्त से 13 अगस्त 2026

शुल्क: 200 रुपये प्रति विषय

आवेदन मोड: ऑनलाइन

Bihar DElEd Result 2026 Direct Link