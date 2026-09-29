Bihar DElEd Result 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने D.El.Ed फेस-टू-फेस परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने प्रथम वर्ष और और द्वितीय वर्ष दोनों के परिणाम 28 सितंबर 2026 को ऑनलाइन जारी किए। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट deledresult.biharboardonline.org पर रोल कोड और रोल नंबर की मदद से देख सकते हैं।

Bihar DElEd Result 2026: किसका रिजल्ट हुआ जारी?

यह परिणाम बिहार बोर्ड से संबद्ध एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के दो वर्षीय डीएलएड फेस-टू-फेस कोर्स के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है। 2025-27 सत्र के प्रथम वर्ष और 2024-26 सत्र के द्वितीय वर्ष के छात्र अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar DElEd 1st Year Result: 95.40 फीसदी विद्यार्थी पास

बिहार डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में 32 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 30,689 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। प्रथम वर्ष का कुल पास प्रतिशत 95.40 फीसदी रहा। यह परिणाम 2025-27 बैच के विद्यार्थियों से संबंधित है। सफल उम्मीदवार अपने ऑनलाइन रिजल्ट में प्राप्त अंक और परीक्षा संबंधी विवरण देख सकते हैं।

Bihar DElEd 2nd Year Result: 29,559 छात्र सफल

द्वितीय वर्ष की परीक्षा में करीब 30,939 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 29,559 उम्मीदवार पास हुए। इस तरह सेकेंड ईयर का पास प्रतिशत 95.53 फीसदी रहा। यह परिणाम 2024-26 सत्र के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है।

Bihar DElEd Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल कोड और रोल नंबर तैयार रखना होगा। ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स अपनाएं:

स्टेप 1. सबसे पहले deledresult.biharboardonline.org वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. होमपेज पर D.El.Ed Result 2026 से संबंधित लिंक चुनें।

स्टेप 3. अब Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

बिहार डीएलएड स्कोरकार्ड में छात्रों से संबंधित परीक्षा विवरण और प्राप्त अंकों की जानकारी देखी जा सकती है। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को अपने नाम, रोल संबंधी जानकारी और विषयवार अंक समेत सभी विवरण ध्यान से जांच लेने चाहिए।

अगर स्कोरकार्ड में किसी तरह की गलती नजर आती है, तो छात्र को अपने प्रशिक्षण संस्थान या बिहार बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

D.El.Ed कोर्स क्यों है महत्वपूर्ण?

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ा दो वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम है। बिहार में इस कोर्स की परीक्षा और संबंधित प्रवेश प्रक्रिया BSEB के माध्यम से संचालित होती है। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अपने संस्थान से आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया और प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए।

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