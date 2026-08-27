बिहार में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन यानी D.El.Ed. Admission 2026 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने Bihar DElEd Merit List 2026 जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 में हिस्सा लिया था, वे अब अपनी मेरिट लिस्ट और आगे की एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब योग्य उम्मीदवारों के लिए सीएएफ यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान रखें कि सीएएफ फॉर्म हर उम्मीदवार नहीं भर सकता। इसके लिए बिहार D.El.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल करना अनिवार्य है।

CAF भरने से पहले चेक करें अपने अंक

बीएसईबी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केवल वही उम्मीदवार कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) भरने के पात्र हैं, जिन्होंने डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 क्वालिफाई किया है। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने परीक्षा परिणाम में प्राप्त अंकों की जांच कर लेनी चाहिए। यदि उम्मीदवार न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा नहीं करता है, तो उसे CAF भरने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।

कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम अंक

वर्ग न्यूनतम प्रतिशत न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग 35% 42 अंक आरक्षित वर्ग 30% 36 अंक

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 42 अंक यानी 35 प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी है। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता 36 अंक यानी 30 प्रतिशत निर्धारित है। इसलिए CAF फॉर्म भरने से पहले अपना स्कोर जरूर चेक कर लें।

Bihar DElEd Merit List में क्या देखना है?

मेरिट लिस्ट देखने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज अपनी जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। विशेष रूप से अपना नाम, रैंक/मेरिट से संबंधित विवरण और अन्य जरूरी जानकारी देखें। अगर बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराया गया विवरण उम्मीदवार के आवेदन से मेल खाता है, तो आगे की एडमिशन प्रक्रिया के लिए तैयार रहें।

CAF क्या है?

सीएएफ का पूरा नाम कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। यह बिहार डीएलएड एडमिशन की आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इस फॉर्म के जरिए अपनी पसंद के कॉलेज/संस्थानों और उपलब्ध विकल्पों के संबंध में आवेदन करना होता है।

सरल भाषा में समझें तो एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद सिर्फ मेरिट लिस्ट देखना पर्याप्त नहीं है। पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित समय में CAF प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी वे आगे के कॉलेज अलॉटमेंट/एडमिशन प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे।

कॉलेज अलॉटमेंट कैसे होगा?

सीएएफ में उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कॉलेज का आवंटन उम्मीदवार की मेरिट/रैंक, उपलब्ध सीटों, आरक्षण नियमों और भरे गए विकल्पों जैसे कारकों पर निर्भर कर सकता है। इसलिए CAF भरते समय कॉलेज की प्राथमिकता सोच-समझकर भरना जरूरी है। जल्दबाजी में गलत विकल्प चुनना आगे परेशानी का कारण बन सकता है।

D.El.Ed करने के बाद क्या कर सकते हैं?

डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। इसे पूरा करने के बाद उम्मीदवार शिक्षक पात्रता परीक्षाओं और संबंधित शिक्षक भर्ती की पात्रता शर्तों के अनुसार आगे अवसर तलाश सकते हैं।

हालांकि, डीएलएड में एडमिशन मिलना अपने आप में सरकारी शिक्षक की नौकरी की गारंटी नहीं है। शिक्षक बनने के लिए संबंधित भर्ती के समय लागू शैक्षणिक योग्यता, TET/CTET और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना पड़ सकता है।

Bihar DElEd Merit List 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार बिहार D.El.Ed की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करके मेरिट लिस्ट/एडमिशन संबंधी विवरण देखा जा सकता है।

स्टेप 1: Bihar DElEd की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: Bihar DElEd Merit List 2026 से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3: मांगी गई लॉगिन/आवेदन संबंधी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4: मेरिट लिस्ट या संबंधित परिणाम स्क्रीन पर देखें।

स्टेप 5: भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।

आगे क्या करें उम्मीदवार?

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अब केवल रिजल्ट देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल किए हैं, उन्हें CAF से जुड़ी अगली प्रक्रिया और उसकी अंतिम तारीख पर विशेष नजर रखनी चाहिए।

Bihar DElEd Merit List 2026 Direct Link