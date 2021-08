Bihar CET BEd Result 2021: बिहार सीईटी का रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Bihar CET BEd Result 2021: बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट 2021 के अनुसार, बीएड रेगुलर कोर्स के लिए 1,11,981 और बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए 165 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है।

Bihar CET BEd Result 2021: बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट 2021 को आयोजन संस्थान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया है। इस साल कुल 1,12,146 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। बिहार सीईटी बीएड 2021 परीक्षा 13 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। परिणाम और आगे की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी अब आधिकारिक वेबसाइट bihar-cetbed-lnmu.in पर उपलब्ध है।

कुल 1,36,772 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 1,17,968 परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 सितंबर, 2021 से शुरू होगी और 12 सितंबर, 2021 को समाप्त होगी। बिहार सीईटी बीएड परिणाम 2021 की चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

बिहार सीईटी बीएड परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने वाले कुल उम्मीदवारों में से 47,757 महिलाएं हैं, और 64,383 पुरुष हैं। बिहार सीईटी बीएड परिणाम 2021 की चेक करने और रैंक कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां दिए गए स्टेप्स से गुजरना होगा।

बिहार सीईटी बीएड रिजल्ट 2021 के अनुसार, बीएड रेगुलर कोर्स के लिए 1,11,981 और बीएड शिक्षा शास्त्री के लिए 165 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा।

How to check Bihar CET BEd Result 2021

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटbihar-cetbed-lnmu.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Result of Combined Entrance Test for BEd 2021’ का लिंक मिलेगा। उसपर क्लिक करें। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

अब यहां अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगिन कर लें।

अब आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।