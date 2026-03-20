बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी बिहार बोर्ड टॉपर्स को खास सम्मान देने की तैयारी में है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद मेधा दिवस पर राज्य के मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लैपटॉप और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।

बिहार बोर्ड टॉपर्स 2026 पर होगी नकद पुरस्कारों की बरसात

बिहार बोर्ड की ओर से टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों के लिए आकर्षक पुरस्कार तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए टॉपर्स प्राइस मनी एक समान है।

बिहार बोर्ड फर्स्ट टॉपर- 2 लाख रुपये नकद

बिहार बोर्ड सेकंड टॉपर- 1.5 लाख रुपये नकद

बिहार बोर्ड थर्ड टॉपर- 1 लाख रुपये नकद

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं में 4th और 5th रैंक वालों को 30 हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा, तो बिहार बोर्ड 10वीं में 4th से 10th रैंक तक के टॉपर्स को 20 हजार रुपये नकद दिए जाएंगे।

नकदी के साथ टॉपर्स को मिलेंगे यह उपहार

बिहार बोर्ड की तरफ से बीएसईबी टॉपर्स 2026 को सिर्फ नकद पुरस्कार नहीं दियाजाएगा बल्कि टॉपर्स को लैपटॉप, मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, जिससे छात्र आगे की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

स्कॉलरशिप का भी मिलेगा लाभ

इन पुरस्कारों के अलावा बिहार सरकार टॉपर्स को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी देती है, जो इस प्रकार है।

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं टॉपर्स को 2,000 रुपये प्रति माह (12वीं तक)

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं टॉपर्स को 2,500 रुपये प्रति माह (ग्रेजुएशन तक)

बिहार सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है।

2025 में इतने छात्रों को मिला था फायदा

पिछले साल 2025 में कुल 151 छात्रों को पुरस्कार और स्कॉलरशिप दी गई थी, जिसमें 123 छात्र कक्षा 10 के थे और 28 छात्र कक्षा 12 के थे

मेधा दिवस पर होगा बिहार बोर्ड टॉपर्स का सम्मान

हर साल 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले मेधा दिवस के अवसर पर टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। इस दिन राज्य के मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर उनकी उपलब्धियों को सराहा जाता है।

BSEB Result 2026 कब आएगा?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड के अनुसार,

Class 12 Result 2026: मार्च के अंतिम सप्ताह

Class 10 Result 2026: मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत

हालांकि बोर्ड की ओर से आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी बाकी है।

क्यों खास है BSEB का यह कदम?

BSEB के PRO राजीव द्विवेदी के अनुसार, इन पुरस्कारों का उद्देश्य छात्रों को लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। यह पहल न केवल मेधावी छात्रों को सम्मान देती है, बल्कि अन्य छात्रों को भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Jansatta Education Expert Conclusion

BSEB Result 2026 सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक बड़ा अवसर भी है। टॉपर्स को मिलने वाले लाखों रुपये, लैपटॉप और स्कॉलरशिप उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ऐसे में सभी छात्रों की नजर अब रिजल्ट डेट और टॉपर्स लिस्ट पर टिकी है।

बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप CTET Result 2026 के साथ-साथ बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।