BSEB 10th, 12th Exam Result 2026 LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) हर साल की तरह इस साल भी बीएसईबी रिजल्ट 2026 को देश के सभी राज्यों के एजुकेशन बोर्ड से पहले जारी करने की तैयारी युद्धस्तर पर कर रही है। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर आई लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का सफल आयोजन करने के बाद कॉपियों की जांच का काम तेजी से हो रहा है, जिसे मार्च तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद बोर्ड द्वारा टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि बीएसईबी कक्षा 10, 12 रिजल्ट 2026 की सही तारीखों की जानकारी बीएसईबी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल सकेगी।

कॉपी जांच और टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

इस साल बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड ने कॉपियों की जांच का काम शुरू कर दिया था। कॉपियों की जांच 27 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी, जिसे पूरा करने की तिथि 10 मार्च रखी गई थी लेकिन इसके 13 मार्च तक पूरे होने की सूचना है।

मूल्यांकन पूरा करने के बाद टॉपर्स वेरिफिकेशन

बिहार बोर्ड द्वारा कॉपियों की जांच पूरी होने के बाद बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करता है। इसमें संभावित टॉपर्स को बोर्ड कार्यालय बुलाकर इंटरव्यू लिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली न हो।

पिछले साल कब जारी हुआ था रिजल्ट

पिछले साल भी बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया था।

BSEB 12th Result 2025: 25 मार्च 2025, दोपहर 1:15 बजे

BSEB 10th Result 2025: 29 मार्च 2025, दोपहर 12:00 बजे

पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए संभावना है कि इस साल भी रिजल्ट लगभग इसी समय के आसपास जारी किया जा सकता है।

Bihar Board Result 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1: बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद “BSEB Inter Result 2026” या “BSEB Matric Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4: सबमिट करने के बाद आपका Bihar Board Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

