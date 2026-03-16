BSEB Bihar Matric, Intermediate Result 2026 Kab Aayega LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) हर साल की तरह इस साल भी देश के अन्य शिक्षा बोर्डों से पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर कॉपियों की जांच का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और उम्मीद है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में दोनों कक्षाओं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं।

बोर्ड द्वारा इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब टॉपर्स वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट की सटीक तारीख की पुष्टि बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही होगी।

कब हुई थी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा

बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू कर दिया था। जानकारी के अनुसार कॉपियों की जांच 27 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी और इसे 10 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया 13 मार्च तक पूरी कर ली गई है।

टॉपर वेरिफिकेशन के बाद जारी होगा रिजल्ट

कॉपियों की जांच पूरी होने के बाद बोर्ड संभावित टॉपर्स को सत्यापन के लिए बुलाता है। इस प्रक्रिया में टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे संबंधित विषयों के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि परिणाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता न हो। टॉपर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाता है।

पिछले साल कब आया था रिजल्ट

पिछले साल भी बिहार बोर्ड ने देश के सभी शिक्षा बोर्डों से पहले परिणाम घोषित किया था।

BSEB 12th Result 2025: 25 मार्च 2025, दोपहर 1:15 बजे

BSEB 10th Result 2025: 29 मार्च 2025, दोपहर 12:00 बजे

पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी इंटर का रिजल्ट मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में और मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में जारी होने की संभावना है।

BSEB 10th, 12th Result 2026 की आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

Bihar Board Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर BSEB Inter Result 2026 या BSEB Matric Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

SMS से भी चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026

हर साल की तरह इस बार भी छात्र इंटरनेट स्लो होने की स्थिति में SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड रिजल्ट जारी होने के समय विशेष SMS फॉर्मेट जारी करता है।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी

बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाने होते हैं। यदि कोई छात्र एक या दो विषय में फेल हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका भी मिलता है।

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