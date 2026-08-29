बिहार बोर्ड ने तय किया है कि मौजूदा एकेडमिक सेशन से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों की मार्कशीट में Fail शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। बोर्ड के अधिकारियों ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी दी। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, अगले साल यानी 2027 में जो छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे उनकी मार्कशीट में फेल शब्द लिखा हुआ नहीं होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा बल्कि बोर्ड अब फेल शब्द की जगह मार्कशीट में कुछ और मेंशन करेगा।

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 10वीं-12वीं की मार्कशीट में Fail शब्द की जगह Eligible for Skill Training लिखा हुआ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले का मकसद विद्यार्थियों को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम करने में मदद करना है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग इस बदलाव को लागू करने के लिए नियमों में संशोधन करेगा। विभाग जल्द ही बीएसईबी को जरूरी निर्देश जारी करेगा। नए फैसले के तहत, प्रमाणपत्र पर ‘Fail’ के बजाय ‘Eligible for Skill Training’ लिखा होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक छात्र के अंदर से हुनर तब खत्म नहीं हो जाता जब वह उम्मीद के मुताबकि नंबर नहीं ला पाए।

सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेगा समय

शिक्षा मंत्री ने कहा, “10वीं कक्षा की बोर्ड पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को तैयारी करने और उनके सफल होने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद के लिए एक महीने का विशेष सत्र दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि यह पहल उन व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद परीक्षा में असफल रहने के बाद विद्यार्थियों को सुधारात्मक सहायता देना और उन्हें पिछड़ने से बचाना है।

स्कूलों में No Bag Day होगा लागू

अधिकारियों ने बताया कि बिहार सरकार विद्यार्थियों को पारंपरिक पाठ्यपुस्तक-आधारित पढ़ाई से हटकर अन्य गतिविधियों से भी परिचित कराने के लिए कदम उठा रही है। हाल में उठाए गए कदमों में से एक है सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो-बैग डे’ लागू करना। छह अगस्त को घोषित इस व्यवस्था के तहत, सरकारी स्कूल शनिवार को सुबह 9.30 बजे से दोपहर एक बजे तक चलेंगे, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक वे सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे।

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आईबीपीएस पीओ और क्लर्क, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य राज्यों की पीसीएस भर्ती, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, पुलिस भर्ती और राज्य स्तर पर होने वाली सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सही जानकारी वह तभी रख सकते हैं जब वह रोजाना देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं से अपडेट रहेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…