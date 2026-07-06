बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) कक्षा 10वीं और 12वीं जून 2026 सेशन परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। इन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं वह bbose.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। पूरी डेटशीट आपको इस आर्टिकल में भी मिल जाएगी। बता दें कि 10वीं और 12वीं के पेपर 30 जुलाई से शुरू होंगे। उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

इस डेट शीट में क्लास 10 और क्लास 12 दोनों एग्जाम के लिए एग्जाम की तारीखें, सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट कोड, एग्जाम का समय और शिफ्ट की महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। एग्जाम दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। पहली शिफ्ट में पेपर सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक होगा जबकि दूसरी शिफ्ट में यह पेपर दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक होगा।

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क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम

बिहार ओपन स्कूल क्लास 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं 30 जुलाई से शुरू होकर 14 अगस्त, 2026 तक चलेंगी जबकि क्लास 10 की थ्योरी परीक्षाएं 30 जुलाई से 10 अगस्त, 2026 तक आयोजित होंगी। स्टूडेंट्स को हर शिफ्ट शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल

कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 25, 27 और 28 जुलाई को आयोजित होंगी। प्रैक्टिकल एग्जाम भी दो शिफ्ट में आयोजित होंगे। पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एग्जाम आयोजित होगा जबकि दूसरी शिफ्ट में पेपर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित होगा।

BBOSE 10th Exam 2026 Schedule

परीक्षा की तारीख / दिन पहली शिफ्ट (सुबह 9:30 बजे – दोपहर 12:45 बजे) दूसरी शिफ्ट (दोपहर 2:00 बजे – शाम 5:15 बजे) 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) साइंस (कोड: 216) चित्रकला (कोड: 223) 31 जुलाई 2026 (शुक्रवार) होम साइंस (कोड: 220) सोशल साइंस (कोड: 217) 1 अगस्त 2026 (शनिवार) अंग्रेजी (कोड: 202) गणित (कोड: 215) 3 अगस्त 2026 (सोमवार) हिंदी (कोड: 201) भारतीय संस्कृति एवं विरासत (कोड: 222) 6 अगस्त 2026 (गुरुवार) योगा एंड फिजिकल एजुकेशन (कोड: 218) बेसिक कंप्यूटर (कोड: 221) 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) उर्दू (कोड: 203) संस्कृत (कोड: 204) 8 अगस्त 2026 (शनिवार) वोकेशनल स्टडी (कोड: 219) मैथिली (कोड: 206) 10 अगस्त 2026 (सोमवार) भोजपुरी (कोड: 205) अरबी (कोड: 208) 10 अगस्त 2026 (सोमवार) बांग्ला (कोड: 207) फारसी (कोड: 209)

BBOSE 12th Exam 2026 Schedule