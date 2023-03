BSEB Bihar Board Inter Result 2023: बिहार बोर्ड 12वीं का परिणाम जारी, 83.07 प्रतिशत रहा रिजल्ट

BSEB Bihar Board Inter Result 2023 Declared: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है।

Bihar Board 2023 Result Released: बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा परिणाम। (Express photo/ Graphic by Abhishek Mitra)

BSEB 12th Result 2023: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड (बीएसईबी) ने मंगलवार (21 मार्च, 2023) को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रो. चन्द्रशेखर ने 12वीं का परिणाम घोषित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बिहार बोर्ड ने थोड़ी देर पहले ट्वीट कर बताया कि शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर दो बजे इंटर के नजीते घोषित करेंगे। छात्र अपना परीक्षा-परिणाम आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बिहार इंटर बोर्ड की परीक्षा में कुल 13,18,227 छात्रों में से 6,36,432 लड़कियां थीं और 6,81,795 लड़के परीक्षा में शामिल हुए थे। बोर्ड ने पटना में 80 परीक्षा केंद्र स्थापित किए थे। परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित की गई थी। Bihar Board Inter Result: 83.07 फीसदी बिहार बोर्ड इंटर 2023 का कुल रिजल्ट 83.07 फीसदी रहा है। कला संकाय का रिजल्ट 82.74 फीसदी, वाणिज्य संकाय का परिणाम 93.85 फीसदी तथा विज्ञान संकाय का रिजल्ट 83.92 फीसदी रहा है। बिहार 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान में आयुषी नंदन, कॉमर्स में सौम्या और कला संकाय में मोहद्दिसा ने परीक्षा को टॉप किया है। कैसे चेक करें परीक्षा परिणाम बोर्ड ने इस साल इंटर की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, लेकिन इस वर्ष उन्हें 100 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से छात्रों को किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसी तरह सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में भी छात्रों को अतिरिक्त विकल्प मिले। जो छात्र इंटर बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट – biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं। बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 विवरण- परीक्षा का नाम बिहार बोर्ड परीक्षा संगठन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा वर्ष 2022 – 2023 वर्ग का नाम 12 वीं परीक्षा तिथि 1 – 11 फरवरी 2023 बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट डेट 21 मार्च दोपहर 2 बजे रिजल्ट प्रतिशत 83.07 प्रतिशत आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in बिहार बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार वर्षों में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों देखी गई है। जहां 2020 में पास प्रतिशत 79 से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया था, वहीं 2021 में 78 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी। हालांकि, 2022 अच्छी खबर लेकर आया, क्योंकि परीक्षा का परिणाम एक बार फिर बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया। 2 मार्च को बिहार बोर्ड ने जारी की थी आंसर की बीएसईबी ने 2 मार्च को इंटर की परीक्षा की आंसर की जारी की। आंसर की पर आपत्ति जताने के लिए उम्मीदवारों को 6 मार्च तक का समय दिया गया था। परीक्षा पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी, उम्मीदवारों को अपने उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित करने थे। टॉपर्स किए जाएंगे सम्मानित टॉपर्स को बिहार बोर्ड पुरस्कृत करेगी। फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपये कैश, लैपटॉप और किंडले ई बुक रीडर दी जाएगी। सेकेंड टॉपर को 75 हजार रुपये, लैपटॉप और किंडले ई बुक रीडर, थर्ड टॉपर को 25 हजार रुपये, लैपटॉप और किंडले ई बुक रीडर, चौथे और पांचवे टॉपर को 15 हजार रुपये, लैपटॉप और किंडले ई बुक रीडर दी जाएगी।

पढें एजुकेशन (Education News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram