Bihar Board Half Yearly Exam 2026: बिहार बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 18 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक, जबकि कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षा 21 से 23 सितंबर 2026 के बीच होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।

विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से पहले अपने स्कूल से टाइमिंग और विषयवार कार्यक्रम की पुष्टि कर लेनी चाहिए। बोर्ड की ओर से जारी व्यवस्था के मुताबिक परीक्षा के लिए सुबह और दोपहर की अलग-अलग शिफ्ट रखी गई है।

बिहार बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम 2026: किस कक्षा की परीक्षा कब?

BSEB की ओर से जारी कार्यक्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन दिन का शेड्यूल रखा गया है। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा करीब एक सप्ताह तक चलेगी।

कक्षा परीक्षा की तारीख कक्षा 9वीं 21 से 23 सितंबर 2026 कक्षा 10वीं 21 से 23 सितंबर 2026 कक्षा 12वीं 18 से 26 सितंबर 2026

कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम अलग से जारी किया जाना है।

9वीं और 10वीं की परीक्षा तीन दिन में

कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा 21 सितंबर से शुरू होगी। पहले दिन भाषा विषयों की परीक्षा होगी। इसके बाद 22 सितंबर को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा 23 सितंबर को गणित, गृह विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा निर्धारित है।

Class 9-10 Half Yearly Exam Schedule

तारीख पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट 21 सितंबर हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी 22 सितंबर विज्ञान, संगीत सामाजिक विज्ञान 23 सितंबर गणित, गृह विज्ञान अंग्रेजी

पहली पाली का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक है। हालांकि 22 सितंबर की कुछ परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा अवधि अलग हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने स्कूल के निर्देश जरूर देखना चाहिए।

12वीं की परीक्षा 18 सितंबर से

इंटर यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सबसे पहले शुरू होगी। परीक्षा 18 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक चलेगी। पहले दिन पहली पाली में फिजिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और फिलॉसफी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पॉलिटिकल साइंस के पेपर निर्धारित हैं।

Bihar Board Class 12 Half Yearly Time Table

परीक्षा तिथि पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट 18 सितंबर फिजिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फिलॉसफी केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस 21 सितंबर गणित बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी 22 सितंबर अंग्रेजी हिंदी 23 सितंबर उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, अरबी, पाली, फारसी, बंगला, भोजपुरी, मगही साइकोलॉजी 24 सितंबर एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स समाजशास्त्र 25 सितंबर इतिहास संगीत 26 सितंबर गृह विज्ञान —

कक्षा 12 की परीक्षा भी दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली का समय सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक है।

परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना जरूरी

अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र या अपने स्कूल में पहुंचने की सलाह दी गई है। छात्रों को जरूरी स्टेशनरी साथ रखने और स्कूल की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर नहीं जाना चाहिए।

आधा साल पूरा, अब परीक्षा से होगी तैयारी की जांच

अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए केवल नंबर हासिल करने का जरिया नहीं है। इसके जरिए छात्रों और स्कूलों को यह समझने का अवसर मिलता है कि अब तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम में तैयारी किस स्तर तक पहुंची है।

खासकर कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारी का शुरुआती आकलन भी मानी जा सकती है। परीक्षा के बाद जिन विषयों में प्रदर्शन कमजोर रहता है, उनमें समय रहते सुधार किया जा सकता है।

रिजल्ट कौन जारी करेगा?

अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम संबंधित स्कूलों की ओर से घोषित किए जाएंगे। इसलिए परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को अपने स्कूल से रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी लेनी होगी।

Bihar Board Half Yearly Exam 2026: छात्रों के लिए जरूरी टिप्स

परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में विद्यार्थियों को पूरे सिलेबस को एक साथ दोहराने के बजाय विषय और अध्याय के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए।

सबसे पहले परीक्षा की तारीख के अनुसार विषयों की सूची बनाएं।

जिन अध्यायों की पढ़ाई स्कूल में पूरी हो चुकी है, उनका रिवीजन करें।

गणित और विज्ञान में लिखकर प्रश्न हल करने की आदत डालें।

भाषा विषयों में लेखन और व्याकरण पर भी ध्यान दें।

परीक्षा से एक दिन पहले पूरे सिलेबस के बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं का रिवीजन करें।

परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी पहले से जांच लें।

परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।

बिहार बोर्ड हाफ ईयरली परीक्षा 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

जानकारी विवरण बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा अर्ध वार्षिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 9-10 21-23 सितंबर 2026 कक्षा 12 18-26 सितंबर 2026 परीक्षा मोड स्कूल स्तर पर शिफ्ट दो पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर12:45 बजे दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे रिजल्ट संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा 1-8 शेड्यूल अलग से जारी होना है

छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

विद्यार्थियों को परीक्षा की तारीख देखकर अपना रिवीजन प्लान बनाना चाहिए। खासतौर पर जिन छात्रों के लगातार दो पेपर हैं, उन्हें पहले से दोनों विषयों की तैयारी पूरी करनी होगी। परीक्षा की तारीख, विषय और पाली में किसी तरह का भ्रम होने पर अपने स्कूल से जानकारी लेना सबसे बेहतर रहेगा।