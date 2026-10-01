Bihar Board Exam 2027: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब स्कूल और कॉलेज के प्रमुख 15 अक्टूबर 2026 तक छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने और निर्धारित शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पहले बोर्ड ने आवेदन की समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर की थी।

इसके साथ ही उन छात्रों को भी एक और मौका दिया गया है, जो पहले निर्धारित समय में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे छात्रों के लिए 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2026 तक विशेष रजिस्ट्रेशन विंडो खोली गई है। हालांकि, इस दौरान निर्धारित लेट फीस देनी होगी।

बिहार बोर्ड 2027: 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी राहत

बीएसईबी के इस फैसले से बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय मिल गया है। परीक्षा फॉर्म सीधे छात्र नहीं, बल्कि संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करके समय रहते प्रक्रिया पूरी करानी होगी।

Bihar Board Exam 2027 Registration: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख नियमित परीक्षा फॉर्म/फीस जमा करने की विस्तारित अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन छूट गया उनके लिए विशेष विंडो 1 से 6 अक्टूबर 2026 छूटे हुए छात्रों के लिए लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन परीक्षा 2027 में, विस्तृत डेटशीट बाद में

इन छात्रों को भी मिलेगा मौका

बीएसईबी ने उन विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर दिया है जो पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। ऐसे छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परमिशन एप्लीकेशन 1 से 6 अक्टूबर 2026 के बीच संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित लेट फीस का भुगतान करना होगा।

10वीं के लिए कहां भरा जाएगा फॉर्म?

मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म संबंधित बीएसईबी पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। बोर्ड के परीक्षा पोर्टल पर सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

12वीं के लिए कहां जमा होगा परीक्षा फॉर्म?

इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं के छात्रों के परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया संबंधित शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके लिए बीएसईबी ने इंटरमीडिएट के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल निर्धारित किया है।

फॉर्म में गलती न छोड़ें

परीक्षा फॉर्म जमा करते समय छात्रों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य शैक्षणिक विवरण को ध्यान से जांच लेना चाहिए। गलत जानकारी आगे चलकर एडमिट कार्ड या परीक्षा संबंधी दस्तावेजों में परेशानी पैदा कर सकती है।

Bihar Board Exam 2027: आगे क्या?

बीएसईबी ने फिलहाल 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के फॉर्म की समयसीमा बढ़ाई है। परीक्षा की विस्तृत डेटशीट बाद में जारी की जाएगी। छात्रों को परीक्षा कार्यक्रम और अन्य अपडेट के लिए BSEB की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।