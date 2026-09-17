BSEB Exam 2027 Registration: बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2026 थी। अब स्कूलों को विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने और निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।

Bihar Board Exam 2027: छात्रों को मिली बड़ी राहत

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार, संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्रधान अब 30 सितंबर 2026 तक पात्र विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिनका परीक्षा फॉर्म निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि, परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया छात्रों के बजाय संबंधित स्कूल/शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से पूरी की जाएगी।

बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 रजिस्ट्रेशन की महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख पहले अंतिम तारीख 17 सितंबर 2026 नई अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 परीक्षा बीएसईबी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 कक्षा 10वीं और 12वीं आवेदन का माध्यम ऑनलाइन फॉर्म कौन भरेगा संबंधित स्कूल/शिक्षण संस्थान

BSEB 10th Exam 2027: कहां भरना होगा फॉर्म

मैट्रिक यानी कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म संबंधित स्कूल के प्रधान द्वारा exam.biharboardonline.org पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा।

BSEB 12th Exam 2027: इंटर का फॉर्म कहां भरेगा?

इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा intermediate.biharboardonline.com पोर्टल पर भरा जाएगा।

बोर्ड ने संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं।

Bihar Board Exam 2027 Date: परीक्षा कब होगी?

बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2027 की विस्तृत डेटशीट अभी जारी नहीं की गई है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा ऑफलाइन पेन-पेपर मोड में राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की विस्तृत तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।

Dummy Registration Card को लेकर भी जरूरी अपडेट

बिहार बोर्ड ने इससे पहले 2027 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की समयसीमा भी बढ़ाई थी। स्कूलों को विद्यार्थियों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आवश्यक सुधार करने और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

बोर्ड के पोर्टल पर कुछ विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाई नहीं देने की स्थिति में घोषणा पत्र और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करने से संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं।

छात्रों को क्या करना चाहिए?

विद्यार्थियों को अपने स्कूल से संपर्क करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका BSEB Exam 2027 का परीक्षा फॉर्म समय पर भरा जा रहा है। साथ ही नाम, जन्मतिथि, विषय, माता-पिता का नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए। यदि किसी विवरण में गलती है तो स्कूल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार कराया जा सकता है।