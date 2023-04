Bihar Board 12th Compartment Exam: बिहार बोर्ड क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम की डेटशीट जारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, बिहार बोर्ड की इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा 26, 27, 28 अप्रैल, 2, 3, 4 और 6 मई 2023 को आयोजित की जाएगी।

Bihar Board 2023 Result Released: बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा परिणाम। (Express photo/ Graphic by Abhishek Mitra)

पढें एजुकेशन (Education News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram