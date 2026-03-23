Bihar Board 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है। ताजा अपडेट के अनुसार, बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह यानी 25 से 31 मार्च के बीच घोषित किया जा सकता है। इस वर्ष करीब 16 से 17 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिन्हें अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।

कहां और कैसे देखें बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स जैसे results.biharboardonline.com, biharboardonline.bihar.gov.in और matricresult2026.com पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा। रिजल्ट स्क्रीन पर आते ही छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा और पासिंग मार्क्स

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। थ्योरी पेपर में न्यूनतम 30% और प्रैक्टिकल विषयों में 40% अंक जरूरी होते हैं। साथ ही, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना अनिवार्य है।

मार्कशीट में क्या होगा शामिल

रिजल्ट जारी होने के बाद मिलने वाली मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और पास/फेल की स्थिति जैसी जानकारी दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण ध्यान से जांच लें और किसी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।

स्क्रूटनी और कम्पार्टमेंट परीक्षा

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे अप्रैल 2026 में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं, एक या दो विषयों में फेल होने वाले छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाएगा, जिससे वे अपना साल बचा सकें।

रिजल्ट के बाद क्या करें

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र 11वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ऑनलाइन जारी मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होती है, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से प्राप्त होगी।

अन्य बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board 12th Result 2026, Bihar Board 10th Result 2026, Rajasthan Board 10th Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी। बिहार बोर्ड रिजल्ट इंग्लिश में देखें।

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