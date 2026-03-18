बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम 20 मार्च को जारी करने जा रहा है। इस साल लाखों छात्र-छात्राएं अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा फरवरी 2026 में राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

कब और कहां जारी होगा रिजल्ट

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in और results.biharboardonline.com पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से स्कोरकार्ड देख सकेंगे।

ऐसे चेक करें Bihar Board 10th Result 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Bihar Board 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें

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मार्कशीट में क्या-क्या होगा

ऑनलाइन जारी की गई मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, पास/फेल स्टेटस जैसी जरूरी जानकारी होगी। हालांकि, यह अस्थायी (प्रोविजनल) मार्कशीट होगी। ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूल से प्राप्त की जा सकेगी।

पास होने के लिए जरूरी अंक

बिहार बोर्ड में छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता है। इससे कम अंक होने पर छात्र को फेल माना जाएगा।

आगे क्या करें

रिजल्ट जारी होने के बाद जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे स्क्रूटनी (कॉपियों की दोबारा जांच) के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा।