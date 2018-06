Bihar Board 10th Result 2018: कल जारी होंगे बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के नतीजे, ऐसे चेक करें

बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2018, Bihar Board 10th Result 2018, BSEB 10th Result 2018 Date and Time: बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के नतीजे कल यानी मंगलवार, 25 जून 2018 को जारी होंगे। स्टूडेंट्स Bihar 10th Result 2018, The Bihar 10th Result 2018, BSEB 10th Result 2018 Bihar School Examination Board की ऑफिशियल वेबसाइट पर कल चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स www.biharboardonline.bihar.gov.in और www.bsebssresult.com/bseb/ पर अपने नतीजे देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10th Result 2018, The Bihar 10th Result 2018, BSEB 10th Result 2018 सुबह 11:30 बजे जारी होंगे। Bihar Board BSEB, Bihar Matric Result 2018, Bihar Board Class 10th Result 2018, BSEB 10th Result 2018 आप आधिकारिक वेबसाइट के अलावा अन्य वेबसाइट्स bihar.indiaresults.com और examresults.net पर भी चेक कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड ने 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी से 28 फरवरी तक कराए गए थे। पूरे राज्य में करीब 17.70 लाख स्टूडेंट्स ने बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम दिए थे। बोर्ड ने एग्जाम 1,426 सेंटर्स पर कराए थे। बता दें BSEB ने छात्रों के लिए टेली काउंसलिंग सेवा भी शुरू की थी ताकि छात्रों को परीक्षा के बारे में किसी तरह के भ्रम या तनाव से बचने में मदद मिले। इसके अलावा नतीजे आप एसएमएस से भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें – BSEB10<space>ROLLNUMBER – और इसे 56263 नंबर पर सेंड करें। नतीजे फोन पर मिल जाएंगे। 2017 में बिहार बोर्ड का कुल पासिंग परसेंटेज 50.12 फीसदी रहा था। 2017 में बिहार बोर्ड में लड़कियों से ज्यादा लड़के पास हुए थे। लड़के और लड़कियों में करीब 9 फीसदी का अंतर था।

42,705 उत्तरपुस्तिकाएं गायब, स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार- बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे 20 जून, 2018 को जारी होने थे लेकिन 42,705 परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाएं गायब होने के बाद रिजल्ट्स लटक गए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा की 42 हजार से अधिक उत्तरपुस्तिकाएं गायब हो गई हैं। उत्तरपुस्तिकाएं गायब होने का मामला गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल, एस एस बालिका इंटर कॉलेज का है।

एस एस बालिका इंटर कॉलेज से उत्तरपुस्तिकाओं के 213 बैग गायब हो गए थे। एक बैग में दो सौ कॉपियां होती हैं। कुल गायब हुईं कॉपियों की संख्या 42,705 है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और स्कूल प्रिंसिपल समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रिंसिपल के अलावा स्कूल के नाइट गार्ड आस पूजन सिंह और अधिकारी छत्तू सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

