Bihar Board BBOSE Result 2020: घोषित हुए 10वीं और 12वीं के परिणाम, जानिए कैसे करें चेक

Bihar Board BBOSE Matric (10th Class) and Intermediate (12th Class) Result 2020: बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) ने मैट्रिक (कक्षा 10) और इंटर (कक्षा 12) की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो छात्र परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bbose.org के माध्यम से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को रोल नंबर, परीक्षा का नाम, जन्म तिथि आदि डिटेल्स दर्ज करनी होगी। हालांकि आज, एग्जाम अथॉरिटी ने परीक्षा के परिणामों की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है और छात्रों के लिए मार्कशीट भी अपलोड कर दिए हैं। लेकिन बिहार बोर्ड ओपन स्कूल परिणाम 2020 एक प्रोविजन मार्कशीट के रूप में दी जा रही है। छात्रों को ओरिजनल मार्कशीट जल्द ही मुहैया कराई जाएगी।

दरअसल, इस साल बाकी शिक्षण संस्थानों और परीक्षओं के साथ-साथ BBOSE की परीक्षाओं पर भी कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा था। ओपन से 10वीं 12वीं की करने वाले छात्रों की परीक्षाएं पहले जून में आयोजित होनी थी लेकिन COVID-19 और लॉकडाउन के चलते परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन ने दोनों के लिए ओपन स्कूल की परीक्षाएं अक्टूबर में 3 से 22 अक्टूबर के बीच आयोजित की गई थीं।

Online BBOSE 10th, 12th results 2020: जानिए ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: BBOSE की आधिकारिक वेबसाइट bbose.org पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ऊपर की ओर फ्लैश हो रहे ‘Result of Secondary & Sr.Secondary Second Examination held in June 2020’ डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा।

चरण 4: यहां अपना रोल नंबर, परीक्षा का नाम, जन्म तिथि, कैप्च कोड और परीक्षा कोड दर्ज करें।

चरण 5: कंप्यूटर स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा, इसे डाउनलोड करें।

बता दें कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) बिहार सरकार के स्वायत्त संगठन है। यह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की तर्ज पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित किया गया है।

