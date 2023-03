BSEB Bihar Board 12th Result: टॉपर्स को मिलेगा इनाम, फर्स्ट-सेकेंड ही नहीं नंबर 6 तक के लिए है खास प्राइज, ये रही पूरी लिस्ट

बिहार बोर्ड ने 12वीं के टॉप 6 छात्रों के लिए 1 लाख से 75 हजार रुपये तक के इनाम का ऐलान किया है। इसके साथ उन्हें लैपटॉप और किंडल भी दिया जाएगा।

बिहार में 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Bihar Board Result: बिहार में मंगलवार (21 मार्च, 2023) को 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषत किया गया। बिहार बोर्ड ने 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों के लिए खास इनाम की घोषणा की है। सिर्फ फर्स्ट या सेकंड वाले ही नहीं, बल्कि टॉप 6 लिस्ट में शामिल सभी छात्र इस इनाम के हकदार होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड ने टॉप 6 के लिए 1 लाख से 75 हजार रुपये तक के इनाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्हें लैपटॉप और किंडल भी दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के टॉप 6 छात्रों को इनाम दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप करने वालों को 1 लाख रुपये और लैपटॉप एवं किंडल गिफ्ट किया जााएगा। सेकेंड टॉपर्स को 75 हजार रुपये के साथ लैपटॉप और किंडल दिया जाएगा। 12वीं में थर्ड टॉपर को 50,000 रुपए, लैपटॉप और किंडल दिया जाएगा। वहीं, 4th, 5th और 6th नंबर के टॉपर को 15,000 रुपये की राशि इनाम में दी जाएगी और इसके साथ लैपटॉप और किंडल भी मिलेगा। इस साल कुच 83.70 फीसदी छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने ही टॉप किया है। कॉमर्स में सौम्या शर्मा ने 95 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया है। साइंस में आयुषी नंदन ने 94.8 फीसदी नेबर प्रापत किए जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में मोहदेसा ने 95 फीसदी अंकों के साथ टॉप किया।

