Bihar Board 12th Result 2026 Topper List: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस साल कुल 85.19 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक रहा है। इस साल कुल 86.23 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं जबकि 84.09 प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। वहीं टॉपर्स की बात करें तो समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने प्रथम स्थान हासिल किया है।
Bihar Board 12th Result 2026: Direct Link
दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन?
साइंस स्ट्रीम के आदित्य ने कुल 96.20 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं। आदित्य को कुल 481 नंबर मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कॉमर्स स्ट्रीम की आदिती रही हैं। उन्हें 96 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं जबकि तीसरे स्थान पर आर्ट्स स्ट्रीम की नीशु कुमारी हैं जिन्हें 95.80 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।
बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: ओवरऑल टॉपर्स लिस्ट
|रैंक
|स्ट्रीम
|टॉपर का नाम
|जेंडर
|कुल मार्क्स
|प्रतिशत (%)
|1
|साइंस
|आदित्य प्रकाश अमन
|पुरुष
|481
|96.2
|2
|साइंस
|साक्षी कुमारी
|महिला
|479
|95.8
|2
|साइंस
|सपना कुमारी
|महिला
|479
|95.8
|3
|साइंस
|अनामिका कुमारी
|महिला
|478
|95.6
|1
|आर्ट्स
|निशु कुमारी
|महिला
|479
|95.8
|2
|आर्ट्स
|सिद्धि शिखा
|महिला
|478
|95.6
|2
|आर्ट्स
|चंद्रदीप कुमार
|पुरुष
|478
|95.6
|2
|आर्ट्स
|मोहम्मद लकी अंसारी
|पुरुष
|478
|95.6
|3
|आर्ट्स
|नसरीन प्रवीण
|महिला
|477
|95.4
|3
|आर्ट्स
|साजिया अंसारी
|महिला
|477
|95.4
|3
|आर्ट्स
|निसु कुमारी
|महिला
|477
|95.4
|3
|आर्ट्स
|आदर्श
|पुरुष
|477
|95.4
|1
|कॉमर्स
|अदिति कुमारी
|महिला
|480
|96
|2
|कॉमर्स
|माही कुमारी
|महिला
|476
|95.2
|3
|कॉमर्स
|निशिका श्री
|महिला
|475
|95
बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की लिस्ट
साइंस स्ट्रीम टॉपर लिस्ट
|क्रम संख्या
|जिला
|रोल कोड
|रोल नंबर
|छात्र/छात्रा का नाम
|जेंडर
|स्कूल का नाम
|प्राप्त अंक
|प्रतिशत
|रैंक
|1
|समस्तीपुर
|53335
|26010033
|आदित्य प्रकाश अमन
|पुरुष
|उच्च माध्यमिक विद्यालय पांध, समस्तीपुर
|481
|96.2
|1
|2
|सीतामढ़ी
|32084
|26010014
|साक्षी कुमारी
|महिला
|एच/एस माजरगंज, सीतामढ़ी
|479
|95.8
|2
|3
|नवादा
|23220
|26010008
|सपना कुमारी
|महिला
|उच्च माध्यमिक विद्यालय नवाडीह, नवादा
|479
|95.8
|2
|4
|बेगूसराय
|84057
|26010024
|अनामिका कुमारी
|महिला
|राजकीयकृत के.एल. +2 उच्च विद्यालय, मित्हान, बेगूसराय
|478
|95.6
|3
|5
|दरभंगा
|51142
|26010032
|सत्यम कुमार
|पुरुष
|———–
|476
|95.2
|4
|6
|मुजफ्फरपुर
|31131
|26010009
|पलक कुमारी
|महिला
|राजकीयकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजीतपुर, सरैया, मुजफ्फरपुर
|475
|95
|5
कॉमर्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026
|क्रम संख्या
|जिला
|रोल कोड
|रोल नंबर
|छात्र/छात्रा का नाम
|जेंडर
|स्कूल का नाम
|प्राप्त अंक
|प्रतिशत
|रैंक
|1
|पटना
|17089
|26020020
|अदिति कुमारी
|महिला
|सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, गांधी मैदान, पटना
|480
|96
|1
|2
|पटना
|11079
|26020065
|माही कुमारी
|महिला
|कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, यारपुर, पटना
|476
|95.2
|2
|3
|पटना
|11026
|26020045
|निशिका श्री
|महिला
|बांकीपुर गर्ल्स +2 स्कूल, पटना
|475
|95
|3
|4
|वैशाली
|33102
|26020001
|मानवी कुमारी
|महिला
|राजकीयकृत उच्च विद्यालय, देसरी, वैशाली
|474
|94.8
|4
|5
|नवादा
|23049
|26020002
|श्रेया कुमारी
|महिला
|———–
|474
|94.8
|4
|6
|पटना
|11027
|26020010
|वारिसा नौशाद
|महिला
|आयूब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, महेन्द्रू, पटना
|472
|94.4
|5
|7
|पटना
|17023
|26020044
|हर्षिका
|महिला
|एस.आर.पी. कॉलेज, बालकिशुनगंज, पटना सिटी, पटना
|472
|94.4
|5
आर्ट्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026
|क्रम संख्या
|जिला
|रोल कोड
|रोल नंबर
|छात्र/छात्रा का नाम
|जेंडर
|स्कूल का नाम
|प्राप्त अंक
|प्रतिशत
|रैंक
|1
|गया
|21069
|26030121
|निशु कुमारी
|महिला
|यशवंत इंटर स्कूल, खिरसाराई, गया
|479
|95.8
|1
|2
|सीतामढ़ी
|32287
|26030007
|सिद्धि शिखा
|महिला
|प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बैरगनिया, सीतामढ़ी
|478
|95.6
|2
|3
|लखीसराय
|85049
|26030040
|चंद्रदीप कुमार
|पुरुष
|एम.पी.एस.+2 हाई स्कूल, सदाबिघा, लखीसराय
|478
|95.6
|2
|4
|पूर्णिया
|91005
|26030081
|एमडी लकी अंसारी
|पुरुष
|गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिला स्कूल, पूर्णिया
|478
|95.6
|2
|5
|पश्चिम चंपारण
|35161
|26030002
|नासरीन परवीन
|महिला
|उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल, बोरवाल, पश्चिम चंपारण
|477
|95.4
|3
|6
|नालंदा
|12126
|26030031
|सायमा अंसारी
|महिला
|एच/एस कराई परशुराय, नालंदा
|477
|95.4
|3
|7
|दरभंगा
|51186
|26030038
|निशु कुमारी
|महिला
|———–
|477
|95.4
|3
|8
|सहरसा
|61045
|26030096
|आदर्श
|पुरुष
|श्री दुर्गा उच्च विद्यालय, सिहौल, सहरसा
|477
|95.4
|3
|9
|सिवान
|42103
|26030002
|अमृता कुमारी
|महिला
|गोपाली प्रसाद उच्च विद्यालय, सानी बसंतपुर, सिवान
|476
|95.2
|4
|10
|दरभंगा
|51081
|26030078
|स्वीटी कुमारी
|महिला
|राजकीयकृत रायम चिंनमिल +2 उच्च विद्यालय, रायम फैक्ट्री, दरभंगा
|476
|95.2
|4
|11
|अररिया
|92150
|26030047
|बीबी अफसाना
|महिला
|उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवनपुर, अररिया
|475
|95
|5
|12
|सारण
|41061
|26030033
|रौशन कुमारी
|महिला
|वी.एस. इंटर कॉलेज, छपरा, सारण
|475
|95
|5
|13
|दरभंगा
|51088
|26030188
|मनीष कुमार
|पुरुष
|———–
|475
|95
|5
5 लाख से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास
इस साल, बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम 2026 के लिए कुल पास परसेंटेज 85.19% रहा। सफल कैंडिडेट्स में से 5,16,928 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुई है जबकि 5,11,744 स्टूडेंट्स को सेकंड डिवीजन और 82,425 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं।