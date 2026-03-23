Bihar Board 12th Result 2026 Topper List: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस साल कुल 85.19 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक रहा है। इस साल कुल 86.23 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं जबकि 84.09 प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। वहीं टॉपर्स की बात करें तो समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने प्रथम स्थान हासिल किया है।

Bihar Board 12th Result 2026: Direct Link

दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन?

साइंस स्ट्रीम के आदित्य ने कुल 96.20 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं। आदित्य को कुल 481 नंबर मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कॉमर्स स्ट्रीम की आदिती रही हैं। उन्हें 96 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं जबकि तीसरे स्थान पर आर्ट्स स्ट्रीम की नीशु कुमारी हैं जिन्हें 95.80 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: ओवरऑल टॉपर्स लिस्ट

रैंकस्ट्रीमटॉपर का नामजेंडरकुल मार्क्सप्रतिशत (%)
1साइंसआदित्य प्रकाश अमनपुरुष48196.2
2साइंससाक्षी कुमारीमहिला47995.8
2साइंससपना कुमारीमहिला47995.8
3साइंसअनामिका कुमारीमहिला47895.6
1आर्ट्सनिशु कुमारीमहिला47995.8
2आर्ट्ससिद्धि शिखामहिला47895.6
2आर्ट्सचंद्रदीप कुमारपुरुष47895.6
2आर्ट्समोहम्मद लकी अंसारीपुरुष47895.6
3आर्ट्सनसरीन प्रवीणमहिला47795.4
3आर्ट्ससाजिया अंसारीमहिला47795.4
3आर्ट्सनिसु कुमारीमहिला47795.4
3आर्ट्सआदर्शपुरुष47795.4
1कॉमर्सअदिति कुमारीमहिला48096
2कॉमर्समाही कुमारीमहिला47695.2
3कॉमर्सनिशिका श्रीमहिला47595

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की लिस्ट

साइंस स्ट्रीम टॉपर लिस्ट

क्रम संख्याजिलारोल कोडरोल नंबरछात्र/छात्रा का नामजेंडरस्कूल का नामप्राप्त अंकप्रतिशतरैंक
1समस्तीपुर5333526010033आदित्य प्रकाश अमनपुरुषउच्च माध्यमिक विद्यालय पांध, समस्तीपुर48196.21
2सीतामढ़ी3208426010014साक्षी कुमारीमहिलाएच/एस माजरगंज, सीतामढ़ी47995.82
3नवादा2322026010008सपना कुमारीमहिलाउच्च माध्यमिक विद्यालय नवाडीह, नवादा47995.82
4बेगूसराय8405726010024अनामिका कुमारीमहिलाराजकीयकृत के.एल. +2 उच्च विद्यालय, मित्हान, बेगूसराय47895.63
5दरभंगा5114226010032सत्यम कुमारपुरुष———–47695.24
6मुजफ्फरपुर3113126010009पलक कुमारीमहिलाराजकीयकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजीतपुर, सरैया, मुजफ्फरपुर475955

कॉमर्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026

क्रम संख्याजिलारोल कोडरोल नंबरछात्र/छात्रा का नामजेंडरस्कूल का नामप्राप्त अंकप्रतिशतरैंक
1पटना1708926020020अदिति कुमारीमहिलासेंट जेवियर्स हाई स्कूल, गांधी मैदान, पटना480961
2पटना1107926020065माही कुमारीमहिलाकमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, यारपुर, पटना47695.22
3पटना1102626020045निशिका श्रीमहिलाबांकीपुर गर्ल्स +2 स्कूल, पटना475953
4वैशाली3310226020001मानवी कुमारीमहिलाराजकीयकृत उच्च विद्यालय, देसरी, वैशाली47494.84
5नवादा2304926020002श्रेया कुमारीमहिला———–47494.84
6पटना1102726020010वारिसा नौशादमहिलाआयूब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, महेन्द्रू, पटना47294.45
7पटना1702326020044हर्षिकामहिलाएस.आर.पी. कॉलेज, बालकिशुनगंज, पटना सिटी, पटना47294.45

आर्ट्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026

क्रम संख्याजिलारोल कोडरोल नंबरछात्र/छात्रा का नामजेंडरस्कूल का नामप्राप्त अंकप्रतिशतरैंक
1गया2106926030121निशु कुमारीमहिलायशवंत इंटर स्कूल, खिरसाराई, गया47995.81
2सीतामढ़ी3228726030007सिद्धि शिखामहिलाप्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बैरगनिया, सीतामढ़ी47895.62
3लखीसराय8504926030040चंद्रदीप कुमारपुरुषएम.पी.एस.+2 हाई स्कूल, सदाबिघा, लखीसराय47895.62
4पूर्णिया9100526030081एमडी लकी अंसारीपुरुषगवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिला स्कूल, पूर्णिया47895.62
5पश्चिम चंपारण3516126030002नासरीन परवीनमहिलाउत्क्रमित माध्यमिक स्कूल, बोरवाल, पश्चिम चंपारण47795.43
6नालंदा1212626030031सायमा अंसारीमहिलाएच/एस कराई परशुराय, नालंदा47795.43
7दरभंगा5118626030038निशु कुमारीमहिला———–47795.43
8सहरसा6104526030096आदर्शपुरुषश्री दुर्गा उच्च विद्यालय, सिहौल, सहरसा47795.43
9सिवान4210326030002अमृता कुमारीमहिलागोपाली प्रसाद उच्च विद्यालय, सानी बसंतपुर, सिवान47695.24
10दरभंगा5108126030078स्वीटी कुमारीमहिलाराजकीयकृत रायम चिंनमिल +2 उच्च विद्यालय, रायम फैक्ट्री, दरभंगा47695.24
11अररिया9215026030047बीबी अफसानामहिलाउच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवनपुर, अररिया475955
12सारण4106126030033रौशन कुमारीमहिलावी.एस. इंटर कॉलेज, छपरा, सारण475955
13दरभंगा5108826030188मनीष कुमारपुरुष———–475955

5 लाख से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास

इस साल, बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम 2026 के लिए कुल पास परसेंटेज 85.19% रहा। सफल कैंडिडेट्स में से 5,16,928 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुई है जबकि 5,11,744 स्टूडेंट्स को सेकंड डिवीजन और 82,425 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं।