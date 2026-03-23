Bihar Board 12th Result 2026 Topper List: बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इस साल कुल 85.19 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले अधिक रहा है। इस साल कुल 86.23 प्रतिशत लड़कियां पास हुई हैं जबकि 84.09 प्रतिशत लड़के पास हुए हैं। वहीं टॉपर्स की बात करें तो समस्तीपुर जिले के आदित्य प्रकाश अमन ने प्रथम स्थान हासिल किया है।

Bihar Board 12th Result 2026: Direct Link

दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन?

साइंस स्ट्रीम के आदित्य ने कुल 96.20 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं। आदित्य को कुल 481 नंबर मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कॉमर्स स्ट्रीम की आदिती रही हैं। उन्हें 96 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं जबकि तीसरे स्थान पर आर्ट्स स्ट्रीम की नीशु कुमारी हैं जिन्हें 95.80 प्रतिशत मार्क्स मिले हैं।

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: ओवरऑल टॉपर्स लिस्ट

रैंक स्ट्रीम टॉपर का नाम जेंडर कुल मार्क्स प्रतिशत (%) 1 साइंस आदित्य प्रकाश अमन पुरुष 481 96.2 2 साइंस साक्षी कुमारी महिला 479 95.8 2 साइंस सपना कुमारी महिला 479 95.8 3 साइंस अनामिका कुमारी महिला 478 95.6 1 आर्ट्स निशु कुमारी महिला 479 95.8 2 आर्ट्स सिद्धि शिखा महिला 478 95.6 2 आर्ट्स चंद्रदीप कुमार पुरुष 478 95.6 2 आर्ट्स मोहम्मद लकी अंसारी पुरुष 478 95.6 3 आर्ट्स नसरीन प्रवीण महिला 477 95.4 3 आर्ट्स साजिया अंसारी महिला 477 95.4 3 आर्ट्स निसु कुमारी महिला 477 95.4 3 आर्ट्स आदर्श पुरुष 477 95.4 1 कॉमर्स अदिति कुमारी महिला 480 96 2 कॉमर्स माही कुमारी महिला 476 95.2 3 कॉमर्स निशिका श्री महिला 475 95

बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की लिस्ट

साइंस स्ट्रीम टॉपर लिस्ट

क्रम संख्या जिला रोल कोड रोल नंबर छात्र/छात्रा का नाम जेंडर स्कूल का नाम प्राप्त अंक प्रतिशत रैंक 1 समस्तीपुर 53335 26010033 आदित्य प्रकाश अमन पुरुष उच्च माध्यमिक विद्यालय पांध, समस्तीपुर 481 96.2 1 2 सीतामढ़ी 32084 26010014 साक्षी कुमारी महिला एच/एस माजरगंज, सीतामढ़ी 479 95.8 2 3 नवादा 23220 26010008 सपना कुमारी महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय नवाडीह, नवादा 479 95.8 2 4 बेगूसराय 84057 26010024 अनामिका कुमारी महिला राजकीयकृत के.एल. +2 उच्च विद्यालय, मित्हान, बेगूसराय 478 95.6 3 5 दरभंगा 51142 26010032 सत्यम कुमार पुरुष ———– 476 95.2 4 6 मुजफ्फरपुर 31131 26010009 पलक कुमारी महिला राजकीयकृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजीतपुर, सरैया, मुजफ्फरपुर 475 95 5

कॉमर्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026

क्रम संख्या जिला रोल कोड रोल नंबर छात्र/छात्रा का नाम जेंडर स्कूल का नाम प्राप्त अंक प्रतिशत रैंक 1 पटना 17089 26020020 अदिति कुमारी महिला सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, गांधी मैदान, पटना 480 96 1 2 पटना 11079 26020065 माही कुमारी महिला कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, यारपुर, पटना 476 95.2 2 3 पटना 11026 26020045 निशिका श्री महिला बांकीपुर गर्ल्स +2 स्कूल, पटना 475 95 3 4 वैशाली 33102 26020001 मानवी कुमारी महिला राजकीयकृत उच्च विद्यालय, देसरी, वैशाली 474 94.8 4 5 नवादा 23049 26020002 श्रेया कुमारी महिला ———– 474 94.8 4 6 पटना 11027 26020010 वारिसा नौशाद महिला आयूब उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, महेन्द्रू, पटना 472 94.4 5 7 पटना 17023 26020044 हर्षिका महिला एस.आर.पी. कॉलेज, बालकिशुनगंज, पटना सिटी, पटना 472 94.4 5

आर्ट्स स्ट्रीम टॉपर्स लिस्ट 2026

क्रम संख्या जिला रोल कोड रोल नंबर छात्र/छात्रा का नाम जेंडर स्कूल का नाम प्राप्त अंक प्रतिशत रैंक 1 गया 21069 26030121 निशु कुमारी महिला यशवंत इंटर स्कूल, खिरसाराई, गया 479 95.8 1 2 सीतामढ़ी 32287 26030007 सिद्धि शिखा महिला प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, बैरगनिया, सीतामढ़ी 478 95.6 2 3 लखीसराय 85049 26030040 चंद्रदीप कुमार पुरुष एम.पी.एस.+2 हाई स्कूल, सदाबिघा, लखीसराय 478 95.6 2 4 पूर्णिया 91005 26030081 एमडी लकी अंसारी पुरुष गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिला स्कूल, पूर्णिया 478 95.6 2 5 पश्चिम चंपारण 35161 26030002 नासरीन परवीन महिला उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल, बोरवाल, पश्चिम चंपारण 477 95.4 3 6 नालंदा 12126 26030031 सायमा अंसारी महिला एच/एस कराई परशुराय, नालंदा 477 95.4 3 7 दरभंगा 51186 26030038 निशु कुमारी महिला ———– 477 95.4 3 8 सहरसा 61045 26030096 आदर्श पुरुष श्री दुर्गा उच्च विद्यालय, सिहौल, सहरसा 477 95.4 3 9 सिवान 42103 26030002 अमृता कुमारी महिला गोपाली प्रसाद उच्च विद्यालय, सानी बसंतपुर, सिवान 476 95.2 4 10 दरभंगा 51081 26030078 स्वीटी कुमारी महिला राजकीयकृत रायम चिंनमिल +2 उच्च विद्यालय, रायम फैक्ट्री, दरभंगा 476 95.2 4 11 अररिया 92150 26030047 बीबी अफसाना महिला उच्च माध्यमिक विद्यालय, भगवनपुर, अररिया 475 95 5 12 सारण 41061 26030033 रौशन कुमारी महिला वी.एस. इंटर कॉलेज, छपरा, सारण 475 95 5 13 दरभंगा 51088 26030188 मनीष कुमार पुरुष ———– 475 95 5

5 लाख से अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास

इस साल, बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम 2026 के लिए कुल पास परसेंटेज 85.19% रहा। सफल कैंडिडेट्स में से 5,16,928 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हुई है जबकि 5,11,744 स्टूडेंट्स को सेकंड डिवीजन और 82,425 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं।