हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया जाता है और इसकी वजह ये होती है कि हर साल बिहार बोर्ड की परीक्षा सबसे पहले शुरू होती हैं और सबसे पहले ही खत्म होकर रिजल्ट भी सबसे पहले जारी किया जाता है, लेकिन इस बार बिहार के साथ-साथ राजस्थान बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी सबसे पहले जारी किए जाने की रेस में है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 20 मार्च तक आने की संभावना है तो वहीं बिहार में सबसे पहले 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम का इंतजार है।

कब जारी हो सकता है रिजल्ट?

बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह रिजल्ट भी 20 से 25 मार्च के बीच में जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर परिणाम चेक किया जा सकेगा। इस साल बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुई। 27 फरवरी से कॉपियों की चेकिंग का काम शुरू हो गया था जिसे 10 मार्च तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था।