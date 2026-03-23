Bihar Board 12th Result 2026 LIVE Updates: बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार, 23 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे परिणाम जारी किया जाएगा। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड रिजल्ट हमारी सहयोगी वेबसाइट Education.indianexpress.com पर भी चेक कर सकेंगे।

ऐसे चेक करें बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर BSEB Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 की आधिकारिक वेबसाइट

छात्र अपना रिजल्ट निम्न आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं:

वेबसाइट 1- interbiharboard.com

वेबसाइट 2- bsebexam.com

बिहार बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी अहम बातें

इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षा का परिणाम एक साथ Arts, Science और Commerce तीनों स्ट्रीम के लिए जारी होगा, जिसे छात्र रोल नंबर और रोल कोड की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे रिजल्ट जारी होने के बाद मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी

आगे क्या?

रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र अपनी मार्कशीट की जांच जरूर करें और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें साथ ही आगे की पढ़ाई (ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स आदि) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।

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