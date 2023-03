Live

Bihar Board 10th Result Live Updates: आज जारी होगा बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट,यहां कर सकेंगे चेक

बिहार में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक 10वीं की बोर्ट परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, जिसमें 17 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट देख सकेंगे।

बिहार में आज जारी हो सकता है 10वीं का रिजल्ट (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Go to Live Updates 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार बोर्ड मंगलवार (28 मार्च, 2023) को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से सूचना जारी की गई थी कि 31 मार्च तक 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड अपनी आधिकारिक बेवसाइट पर रिजल्ट जारी करेगा। जिन छात्रों ने इस साल बिहार में रिजल्ट जारी किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। बिहार में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक 10वीं की बोर्ट परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, जिसमें 17 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर दर्ज कर रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा, एसएमएस और डिजिलॉकर के साथ ही यहां दी गई डायरेक्ट लिंक से भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे। Live Updates Bihar Board 10th Result: आज जारी होगा बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट, जानिए पल-पल की अपडेट्स आज बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। पिछले साल बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 79.81 प्रतिशत था। उम्मीद है कि, इस बार पासिंग पर्सेंटेज 80 प्रतिशत से ऊपर देखने को मिलेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक साइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।