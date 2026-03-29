BSEB Bihar Board 10th Result 2026 Toppers List: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 29 मार्च 2026 (रविवार) को जारी कर दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर उपस्थित रहे। परिणाम की घोषणा किए जाने के बाद रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट result.biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर अपलोड कर दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी सहयोगी वेबसाइट Education.indianexpress.com पर भी रिजल्ट को चेक और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

दो बेटियों ने किया टॉप

बिहार बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल कक्षा 10वीं में दो छात्राओं ने एकसाथ टॉप किया है। जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, छौरही, वैशाली जिले की सबरीन परवीन इस साल की बीएसईबी मैट्रिक परिणाम 2026 की टॉपर रही हैं। इन दोनों को 500 में से 492 नंबर मिले हैं और इनका पासिंग प्रतिशत 98.4 फीसदी है। टॉप 5 पोजिशन में कुल 14 स्टूडेंट्स का नाम है।

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Bihar Board 10th Toppers List 2026