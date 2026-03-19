Bihar Board 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) एक बार फिर देश के अन्य बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। ताजा अपडेट के अनुसार, बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 की कॉपियों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं।

मैट्रिक परीक्षा 17 से 27 फरवरी के बीच हुई थी

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद 27 फरवरी से कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था, जिसे पहले 10 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार मूल्यांकन कार्य 13 मार्च तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

टॉपर वेरिफिकेशन के बाद आएगा रिजल्ट

मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद बोर्ड संभावित टॉपर्स को वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। इस दौरान टॉपर्स का इंटरव्यू लिया जाता है और विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ताकि परिणाम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर रिजल्ट घोषित किया जाता है।

पिछले साल के ट्रेंड से मिल रहे संकेत

पिछले साल बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी किया था।

10वीं रिजल्ट: 29 मार्च 2025 (दोपहर 12:00 बजे)

इसी ट्रेंड को देखते हुए इस साल भी इंटर का रिजल्ट मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में और मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में जारी होने की संभावना है।

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे बीएसईबी रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे:

biharboardonline.bihar.gov.in

results.biharboardonline.com

ऐसे करें Bihar Board Result 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Roll Code और Roll Number दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।

SMS से भी देख सकेंगे रिजल्ट

इंटरनेट स्लो होने की स्थिति में छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड रिजल्ट के समय आधिकारिक SMS फॉर्मेट जारी करेगा।

पास होने के लिए जरूरी अंक

बिहार बोर्ड में 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र एक या दो विषय में फेल होता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर भी दिया जाता है।

बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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